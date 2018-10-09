Google презентовала новый смартфон Pixel 3, умный экран Home Hub и планшет Pixel Slate
9 октября корпорация Google провела конференцию Made by Google, на которой показала новые гаджеты, среди которых смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL, умный экран Home Hub и планшет Pixel Slate.
У флагманского телефона Pixel 3 5,5-дюймовый экран, у Pixel 3 XL — 6,3-дюймовый экран. Основная камера устройств имеет 12 мегапикселей, фронтальная - 8 мегапикселей. Помимо этого камеры гаджетов оснастят функцией Top Shot, которая позволит делать несколько кадров во время съемки и самостоятельно выберет лучшие. Телефоны будут доступны в трех цветовых вариациях: «Просто черный», «Чистый белый» и «Не розовый». Стоимость Pixel 3 начинается от 799 долларов.
Home Hub - это домашняя станция с тачскрином, с помощью которого можно будет управлять устройствами умного дома, смотреть фотографии, видео, а также данные из карт и календаря. Стартовая цена - 149 долларов.
Планшет Pixel Slate Google оснастила двумя камерами на 8 мегапикселей и сканером отпечатка пальца. Цены начинаются от 599 долларов, чехол с подставкой для экрана и клавиатурой с подсветкой и округлыми кнопками стоит 199 долларов, а ручка-стилус — 99 долларов.
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