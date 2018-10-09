Google презентовала новый смартфон Pixel 3, умный экран Home Hub и планшет Pixel Slate

Home Hub - это домашняя станция с тачскрином, с помощью которого можно будет управлять устройствами умного дома, смотреть фотографии, видео, а также данные из карт и календаря. Стартовая цена - 149 долларов.

Планшет Pixel Slate Google оснастила двумя камерами на 8 мегапикселей и сканером отпечатка пальца. Цены начинаются от 599 долларов, чехол с подставкой для экрана и клавиатурой с подсветкой и округлыми кнопками стоит 199 долларов, а ручка-стилус — 99 долларов.