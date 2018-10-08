Windows 10 начала удалять файлы из папки «Мои документы» после обновления

Операционная система Windows удаляет файлы с компьютеров пользователей во время обновления, пишет портал MSPoweruser.

Компания Microsoft приостановила распространение обновления 1809 для из-за многочисленных жалоб — в частности, пользователи заметили исчезновение персональных данных из папки «Мои документы» (Documents). При этом положение не спасает даже откат системы к предыдущей версии.

В блоге на официальном сайте Microsoft один из пользователей написал, что потерял уже более 220 ГБ файлов, которые он хранил в течение 23 лет. Все это произошло сразу после установки обновления. Одной из причин случившегося называют возможный сбой в хранилище данных OneDrive.

Помимо этого некоторые программы не могли установить соединение с сетью, появлялись сообщения о несовместимости драйверов и падала производительность ОС. Microsoft проводит расследование и пока не рекомендует обновлять систему.