Новые MacBook Pro и iMac Pro перестанут работать после ремонта в неофициальных сервисах
Новый ноутбук MacBook Pro 2018 и моноблок iMac Pro не будут работать после ремонта в неофициальных сервисах Apple, сообщает портал Motherboard.
Это связано с новыми правилами корпорации Apple, из-за которых после ремонта теперь необходимо будет запускать специальную программу Apple Service Toolkit 2. Она доступна только специалистам официальных сервисных центров и продавцам в Apple Store. В случае если программа не будет установлена, компьютер невозможно будет включить. Это ограничение работает благодаря расширенным функциям защиты чипа Apple T2, который появился в MacBook Pro 2018 и iMac Pro.
Напомним, 28 сентября в России стартовали продажи флагманских iPhone Xs и Xs Max. Петербуржцы с раннего утра выстроились в очередь за телефонами, цены на которые начинаются от 88 тысяч рублей, а на iPhone XS Max – от 97 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что перекупщики предлагают iPhone XS на одном из сайтов с частными объявлениями за полмиллиона рублей.12 сентября в Театре Стива Джобса в Купертино состоялась презентация Apple, на которой американская корпорация показала свои главные новинки, в том числе три новых iPhone (XS, XR и Max) и Apple Watch Series 4. Помимо этого на презентации ждали коврика для беспроводной зарядки AirPower, однако позже стало известно, у корпорации технические проблемы с реализацией продукта.
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