Новые MacBook Pro и iMac Pro перестанут работать после ремонта в неофициальных сервисах

Новый ноутбук MacBook Pro 2018 и моноблок iMac Pro не будут работать после ремонта в неофициальных сервисах Apple, сообщает портал Motherboard.

Это связано с новыми правилами корпорации Apple, из-за которых после ремонта теперь необходимо будет запускать специальную программу Apple Service Toolkit 2. Она доступна только специалистам официальных сервисных центров и продавцам в Apple Store. В случае если программа не будет установлена, компьютер невозможно будет включить. Это ограничение работает благодаря расширенным функциям защиты чипа Apple T2, который появился в MacBook Pro 2018 и iMac Pro.