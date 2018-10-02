Apple показала более 70 новых эмодзи

Компания Apple показала, какие новые эмодзи будут в ближайшем будущем доступны на iPhone, iPad, Apple Watch и Mac. Всего появится около 70 новых символов.

Сейчас эмозди доступны в публичной бета-версии iOS 12.1. Они также появятся в составе обновлений macOS и watchOS. Компания добавила рыжим, седых, лысых и кудрявых персонажей. Также появились новые спортивные предметы, например фрисби, бейсбольный мяч и скейтборд.

Из животных Apple добавила енота, лебедя, кенгуру и ламу, а также комара. Из еды появились соль, пирожные и листья салата.