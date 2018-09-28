Петербуржцы с раннего утра выстроились в очередь за новым iPhone XS
Петербуржцы с раннего утра выстроились в очередь за флагманскими смартфонами компании Apple – 28 сентября открываются продажи Apple iPhone Xs и часов Apple Watch Series 4. Напомним, цены на iPhone Xs начинаются от 88 тысяч рублей, а на iPhone XS Max – от 97 тысяч рублей.
В ТЦ «Галерея» и ТЦ «Невский фасад» в очередях находились несколько десятков человек, пишет "Фонтанка". В связи с этим в магазинах организовали регистрацию и выдавали посетителям браслеты с порядковыми номерами. Первая партия смартфонов в петербургских магазинах была в ограниченном количестве.
Ранее стало известно, что перекупщики предлагают iPhone XS на одном из сайтов с частными объявлениями за полмиллиона рублей.12 сентября в Театре Стива Джобса в Купертино состоялась презентация Apple, на которой американская корпорация показала свои главные новинки, в том числе три новых iPhone (XS, XR и Max) и Apple Watch Series 4. Помимо этого на презентации ждали коврика для беспроводной зарядки AirPower, однако позже стало известно, у корпорации технические проблемы с реализацией продукта.
Фото: @katebondareva, "Фонтанка"
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