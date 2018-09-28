Петербуржцы с раннего утра выстроились в очередь за новым iPhone XS

Петербуржцы с раннего утра выстроились в очередь за флагманскими смартфонами компании Apple – 28 сентября открываются продажи Apple iPhone Xs и часов Apple Watch Series 4. Напомним, цены на iPhone Xs начинаются от 88 тысяч рублей, а на iPhone XS Max – от 97 тысяч рублей.

В ТЦ «Галерея» и ТЦ «Невский фасад» в очередях находились несколько десятков человек, пишет "Фонтанка". В связи с этим в магазинах организовали регистрацию и выдавали посетителям браслеты с порядковыми номерами. Первая партия смартфонов в петербургских магазинах была в ограниченном количестве.