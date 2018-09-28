Личный опыт: первые сутки с iPhone Xs Max. И это космос!
Главный редактор сайта «Собака.ru» Михаил Стацюк провел сутки с новым iPhone Xs Max, за день до официального старта продаж 28 сентября в России, — и делится первыми впечатлениями.
Внешний вид
Внешне (только внешне!) iPhone Xs — полная копия iPhone X, а iPhone Xs Max похож на гаджет из линейки Plus. По техническим характеристикам обе новые модели идентичны, отличает их только размер, потому для тестирования я выбрал iPhone Xs Max.
На первый взгляд iPhone Xs Max можно спутать с моделью из линейки Plus, но корпус у нового гаджета все же чуть «похудел» по бокам, при этом дисплей заметно вырос — до 6,5 дюймов и стал самым большим за всю историю Apple.
Возможно, дело в новом, только что открытом девайсе, но мне показалось, что Apple действительно придумали какое-то хитрое стекло, которое тактильно стало гораздо приятнее. Прятать гаджет в чехол не хочется. Правда, когда я вспомнил, сколько стоит мой 512-Гигабайтный iPhone Xs Max, вопрос с чехлом отпал сам с собой. Apple уверяет, что стекло стало заметно меньше царапаться, да и вообще за минувший год никто не переплюнул их в прочности экрана. Проверить не решился.
Новый цвет
В свежих гаджетах появился новый цвет — золотой. И это кайф! Как и в «десятке» в новых моделях Apple использовали вакуумное напыление, чтобы нанести цвет на рамку. Единственное отличие — задняя поверхность стала практически зеркальной, на «золотой» модели айфон очень красиво отливает на свету.
Экран
За первые сутки использования показалось, что экран стал гораздо отзывчивее. Особенно это заметно, когда хватаешь его мокрыми руками, только выйдя из душа. Раньше с этим периодически возникали косяки.
Динамики
Самое громкое обновление, пожалуй. Работа стереодинамиков ощутимо изменилась, звук стал объемным и, скажу крамольную вещь, но на нем реально приятно смотреть фильмы (не забывайте про самую большую диагональ за всю историю Apple).
Процессор и аккумулятор
Apple уверяет, что с новым процессором iPhone стал самым мощным гаджетом по сравнению с конкурентами, при этом увеличив свою энергоэффективность. Насчет мощности сказать сложно — девайс «летает», но это, пожалуй, происходит со всеми новыми гаджетами.
Я честно положил перед собой старую «десятку» и новый iPhone Xs Max и пытался одновременно открывать приложения. Скорость реакции у iPhone Xs Max выше — но буквально на доли секунд, что совсем не критично для старого Х.
А вот в аккумуляторе разница ощутима — iPhone Xs Max живет на полтора часа дольше «десятки» — и в этом я лично убедился, гуляя по Красной площади до глубокой ночи, не выпуская работающий телефон из рук.
Камера
Похоже, производителям профессиональной техники придется всерьез задуматься о том, что будет с индустрией, потому что в новых айфонах камера на полную мощь использует машинное обучение.
Если вернуться к сухим цифрам, то она мало чем отличается от десятки: два объектива, правда, немного поменялось фокусное расстояние в телеобъективе и небольшие изменения претерпела вспышка. Последнее, кстати, визуально вы никак не заметите.
Зато в камере полностью поменялась матрица: она стала больше, что позволяет аккуратнее передавать оттенки и цвета. Вторая крутая новинка — появление Smart HDR. За счет нового процессора камера делает больше снимков и собирает из них «идеальный кадр». Кроме того, эта функция работает в панорамных снимках, во фронтальной камере и даже в режиме видеозаписи.
Инженеры Apple приблизили боке (размытие на заднем плане) к идеальному. Кстати, если раньше обладателям кудрявых волос периодически не везло и iPhone X «мылил» им прически вместе с фоном, то теперь такой проблемы я не заметил. Кроме того, степень размытия теперь можно корректировать — и машинное обучение автоматически пересчитывает параметры снимка. То есть меняется эффект глубины резкости при той же экспозиции.
Связь
Разработчики говорят, что у iPhone Xs и iPhone Xs Max добавилось количество антенн, и гаджет стал устройством, которое поддерживает самое большое количество (аж 29!) LTE-диапазонов среди всех смартфонов. Когда я гулял по Красной площади и Тверской, сеть у меня не падала — но, думаю, это сложно отнести к заслуге Apple. Проверю в Бологом и Вышнем Волочке, когда поеду на Сапсане обратно в Петербург.
Видео
Визуально — стали гораздо четче и аккуратнее, особенно это заметно, когда смотришь на черный цвет. Он перестал «сливаться» и теперь передает множество оттенков. Кроме того, при записи видео звук сохраняется в режиме стерео — на четыре айфоновских микрофона.
Память
Мы смеялись, неужели кому-то нужно 256 Гб, когда вышла «десятка» — через год этот объем памяти кажется уже не таким уж и большим. У iPhone Xs и iPhone Xs Max максимально объемные модели — 512 Гб. И что-то нам подсказывает, что на этом Apple не остановятся.
Две Сим-карты
Тут обошлось без тестов. Китай — единственная страна, которая получила возможность иметь две физические сим-карты, а весь остальной мир — физическую nano-sim и встроенную Esim. Сейчас есть 15 крупнейших мировых операторов, которые подтвердили запуск e-SIM до конца года, российских в списке пока нет.
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