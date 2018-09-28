Личный опыт: первые сутки с iPhone Xs Max. И это космос!

Внешний вид

Внешне (только внешне!) iPhone Xs — полная копия iPhone X, а iPhone Xs Max похож на гаджет из линейки Plus. По техническим характеристикам обе новые модели идентичны, отличает их только размер, потому для тестирования я выбрал iPhone Xs Max.

На первый взгляд iPhone Xs Max можно спутать с моделью из линейки Plus, но корпус у нового гаджета все же чуть «похудел» по бокам, при этом дисплей заметно вырос — до 6,5 дюймов и стал самым большим за всю историю Apple.

Возможно, дело в новом, только что открытом девайсе, но мне показалось, что Apple действительно придумали какое-то хитрое стекло, которое тактильно стало гораздо приятнее. Прятать гаджет в чехол не хочется. Правда, когда я вспомнил, сколько стоит мой 512-Гигабайтный iPhone Xs Max, вопрос с чехлом отпал сам с собой. Apple уверяет, что стекло стало заметно меньше царапаться, да и вообще за минувший год никто не переплюнул их в прочности экрана. Проверить не решился.

Новый цвет

В свежих гаджетах появился новый цвет — золотой. И это кайф! Как и в «десятке» в новых моделях Apple использовали вакуумное напыление, чтобы нанести цвет на рамку. Единственное отличие — задняя поверхность стала практически зеркальной, на «золотой» модели айфон очень красиво отливает на свету.

Экран

За первые сутки использования показалось, что экран стал гораздо отзывчивее. Особенно это заметно, когда хватаешь его мокрыми руками, только выйдя из душа. Раньше с этим периодически возникали косяки.