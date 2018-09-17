СМИ: Apple хочет отказаться от коврика для беспроводной зарядки AirPower

Корпорация Apple может отказаться от идеи выпустить коврик для беспроводной зарядки AirPower, сообщается в блоге Sonny Dickson, который известен публикацией достоверных утечек о купертиновской компании. AirPower анонсировали еще в сентябре 2017 года, когда компания выпустила iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus.

По данным источника, в работе устройства наблюдается множество технических проблем, поэтому компания может выпустить совершенно другой продукт под тем же названием. Стоит отметить, что презентацию AirPower ждали на ежегодном мероприятии Apple, прошедшем 12 сентября в Театре Стива Джобса, где публике показали три новых iPhone и новые Apple Watch Series 4. Однако про устройство ни разу не вспомнили, а с сайта корпорации пропали упоминания о нем.