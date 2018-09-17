СМИ: Apple хочет отказаться от коврика для беспроводной зарядки AirPower
Корпорация Apple может отказаться от идеи выпустить коврик для беспроводной зарядки AirPower, сообщается в блоге Sonny Dickson, который известен публикацией достоверных утечек о купертиновской компании. AirPower анонсировали еще в сентябре 2017 года, когда компания выпустила iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus.
По данным источника, в работе устройства наблюдается множество технических проблем, поэтому компания может выпустить совершенно другой продукт под тем же названием. Стоит отметить, что презентацию AirPower ждали на ежегодном мероприятии Apple, прошедшем 12 сентября в Театре Стива Джобса, где публике показали три новых iPhone и новые Apple Watch Series 4. Однако про устройство ни разу не вспомнили, а с сайта корпорации пропали упоминания о нем.
В блоге также отметили, что с AirPower возникли сразу три большие проблемы: устройство сильно перегревается, а это влияет на скорость зарядки гаджетов на нем и перегружает внутренний чип, который управляет процессом.
Также у разработчиков возникли проблемы с коммуникационным ПО — AirPower не передавал актуальные данные об активации зарядки и уровнях энергии устройств. Помимо этого для разработчиков оказалось непросто воплотить в жизнь идею заряда нескольких гаджетов на одной платформе - такого еще не делал никто.
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