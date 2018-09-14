Перекупщики в России предлагают iPhone XS за полмиллиона рублей

Журналистам издания «Ведомости» продавец рассказал, что за день ему позвонили 10 человек, желающих приобрести новинку за такую сумму. Средняя стоимость гаджета среди перекупщиков - 110-160 тысяч рублей (официальная цена на iPhone XS за версию в 64 гб начинается от 88 000 рублей).

iPhone XS Max с самым большим объемом памяти продают за 250 000 руб. Количество поисковых запросов о новинках от Apple за неделю с 5 сентября выросло в 14 раз, с конца августа — в 30 раз, а в день премьеры новых аппаратов — в 2,5 раза по сравнению с предыдущим днем. В среднем наценка составила около 30 процентов. Продавцы пишут, что везут телефоны из США, Германии или Гонконга на следующий день после старта продаж, которая начнется в этих странах 21 сентября (в России - 28 сентября).