Apple представили новый iPhone XS: у него самый мощный процессор и лучшая камера в истории смартфонов
На ежегодной презентации новых продуктов Apple, прямую трансляцию которой мы провели вот здесь, Тим Кук представил две новые версии iPhone: XS и XR.
XS оснащен 8-ядерным процессором, работающим со скоростью 5 триллионов операций в секунду, у него самый большой экран в истории гаджета – 6,5 дюйма. Максимальная память – 512 гигабайт. Новый процессор A12 Bionic способен обучаться в режиме реального времени.
Задняя камера 12 мегапикселей, передняя – семь, улучшены сенсоры и вспышка, устройство само убирает эффект красных глаз. Глубину резкости можно будет менять уже после того, как сделан снимок. Звук на видео записывается с четырех микрофонов.
Батарея iPhone XS работает дольше на полтора часа чем iPhone X. Разъем для двух сим-карт, как и ожидалось, появился, но только в Китае: во всех остальных странах новый гаджет будет поддерживать функцию так называемой "виртуальной симки" (в зависимости от возможностей операторов связи).
Цены на iPhone Xs за версию в 64 гб начинаются от 88 000 рублей, продажи стартуют 28 сентября.
Также Тим Кук представил бюджетный iPhone XR: его корпус сделан из алюминия, а не стекла. В остальном по техническим характеристикам он практически ничем не отличается от "десятки".
Он выпущен в шести цветах: белом, черном, синем, желтом, коралловом и красном. Цена — от 64 990 рублей.
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