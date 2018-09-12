Apple представили новый iPhone XS: у него самый мощный процессор и лучшая камера в истории смартфонов

На ежегодной презентации новых продуктов Apple, прямую трансляцию которой мы провели вот здесь, Тим Кук представил две новые версии iPhone: XS и XR.

XS оснащен 8-ядерным процессором, работающим со скоростью 5 триллионов операций в секунду, у него самый большой экран в истории гаджета – 6,5 дюйма. Максимальная память – 512 гигабайт. Новый процессор A12 Bionic способен обучаться в режиме реального времени.

Задняя камера 12 мегапикселей, передняя – семь, улучшены сенсоры и вспышка, устройство само убирает эффект красных глаз. Глубину резкости можно будет менять уже после того, как сделан снимок. Звук на видео записывается с четырех микрофонов.

Батарея iPhone XS работает дольше на полтора часа чем iPhone X. Разъем для двух сим-карт, как и ожидалось, появился, но только в Китае: во всех остальных странах новый гаджет будет поддерживать функцию так называемой "виртуальной симки" (в зависимости от возможностей операторов связи).

Цены на iPhone Xs за версию в 64 гб начинаются от 88 000 рублей, продажи стартуют 28 сентября.