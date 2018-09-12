Новые Apple Watch будут собирать данные о здоровье пользователя и передавать их врачу

Часы оснащены двухъядерным процессором и будут работать в два раза быстрее предыдущей версии. Экран увеличили на треть, а микрофон стал на 50% громче.

Apple Watch Series 4 появятся в продаже с 21 сентября и будут стоить 279, 399 и 499 долларов (за версию с LTE). Предыдущие Series 3 можно будет купить за 280 долларов. Россиянам же придется ждать до 28 сентября, цены будут начинаться от 31 990 рублей.