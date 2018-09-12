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Новые Apple Watch будут собирать данные о здоровье пользователя и передавать их врачу

На ежегодной презентации новых продуктов Apple, прямую трансляцию которой мы ведем вот здесь, Тим Кук рассказал, что Apple Watch Series 4 будут контролировать сердцебиение и физическую активность пользователя в течение дня. Теперь гаджет умеет делать ЭКГ, определять падение и собирать все данные в специальном приложении. Новинка получила одобрение у FDA – управлении по санитарному контролю за качеством медикаментов и продуктов питания.

Часы оснащены двухъядерным процессором и будут работать в два раза быстрее предыдущей версии. Экран увеличили на треть, а микрофон стал на 50% громче.

Apple Watch Series 4 появятся в продаже с 21 сентября и будут стоить 279, 399 и 499 долларов (за версию с LTE). Предыдущие Series 3 можно будет купить за 280 долларов. Россиянам же придется ждать до 28 сентября, цены будут начинаться от 31 990 рублей.

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