Apple сегодня представит три новых iPhone

Компания Apple 12 сентября представит свои новинки. Ежегодная презентация начнется в 20:00 по московскому времени. Мероприятие пройдет в зале Театра Стива Джобса, который расположен в Купертино (штат Калифорния, США).

Как пишет Bloomberg, один из трех новых iPhone, который представят сегодня, будет иметь огромный экран с диагональю 6,5 дюйма. Задняя часть смартфона сделана из стекла, края — из нержавеющей стали. Вторая модель бюджетная и должна заменить iPhone 8. У нее жидкокристаллический экран с диагональю 6,1 дюйма. Третий продукт компании — улучшенная версия iPhone X (предполагается, что телефон получит название iPhone X Plus) с «прокачанной» камерой.