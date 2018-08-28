Кибердизайнер Никита Реплянский — о фэшн-протезах, телекинезе и переосмыслении тела в эпоху технологий
Знакомьтесь, кибердизайнер из Петербурга Никита Реплянский: он превращает протезы и нейроинтерфейсы в арт-объекты, изучает слияние телесности и технологий и уверен, что в будущем мы будем выглядеть совершенно иначе (и выбирать, какими телом и навыками обладать).
Как сделать так, чтобы стерлась грань между здоровыми людьми и теми, чьи физические возможности ограничены, знает кибердизайнер Никита Реплянский. Он уверен, что протез не обязан быть похож на потерянную часть тела — это совершенно новый интерфейс, из которого можно создать еще и произведение искусства. И предсказывает, что совсем скоро телепатия, телекинез и даже телепортация сознания перестанут быть просто предметами фантастик и станут банальной повседневностью.
Рождение киберхудожника: от компьютерных игр к протезам
С детства Никита Реплянский увлекался научной фантастикой и киберпанком, а уже в 18 лет начал работать на международном рынке компьютерных игр: успел побывать и 3D-художником, и менеджером, занимался концепт-артом. Cпустя еще несколько лет он превратился в дизайнера первых в России функциональных (и очень красивых) протезов для детей и взрослых, которые выпускает компания «Моторика». Каким образом это произошло?
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Работа Никиты Реплянского
Никита Реплянский
кибердизайнер
Искусственные части тела или аугментации (улучшения физических и ментальных возможностей) - это буквально первая ассоциация, которую вызывает научная фантастика и киберпанк. Для меня это естественная среда, в которой я варюсь, сколько себя помню. Однако, толчком к реальным действиям стала личная история. В 22 у меня нашли онкологическое заболевание в 4-й стадии, которое мне посчастливилось вылечить, и сейчас я тут. Это самое большое вдохновение в моей жизни. Я видел, как врачи совершают чудеса 24/7, и прочувствовал на себе силу и потенциал научного мировоззрения. Теперь я воспринимаю свою новую вторую жизнь как продукт технологий, науки и трансгуманизма. Индустрия протезирования стала идеальной возможностью эффективно раскрыть свои навыки и мировоззрение. Я встретил Илью Чеха и Василия Хлебникова, и через какое-то время появилась «Моторика» - компания по разработке высокотехнологичных средств реабилитации.
Это был 2014-й год, и на российском рынке протезов все было очень печально: на место предполагаемой руки детям предлагали установить деревянные дощечки или косметические нефункциональные муляжи - аналоги руки манекена. «Моторика» с самого начала стремилась сместить акцент с наличия инвалидности. После того, как появились первые публикации проекта в СМИ и блогах, в молодую компанию начали писать десятки наших будущих клиентов. Ребята поняли, что идут в верном направлении. Так зарождалась концепция ярких протезов-гаджетов для детей и взрослых.
Сегодня «Моторика» — это резидент Сколково, в компании работает около 40 человек, они создают бионические (роботозированные) и тяговые (механические) протезы. А еще меняют отношение к людям с ограниченными возможностями и создают комфортную среду для их реабилитации. Компания создала и развивает проект «Кибатлетика» — это соревнования киборгов и команд разработчиков, который формирует новое представление о современной телесности человека. Совсем недавно была создана «Территория Киборгов» - сообщество людей, которым интересна тема кибернизации, а так же подписан Биль о правах киборгов на Geek Picnic в Москве.
От протезов к фэшн
Весной 2017 Никита Реплянский вместе с «Моторикой» показали два концептуальных протеза для взрослых в рамках российской недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В результате посетители показа окружили моделей и просили примерить протезы. Они не понимали, что у моделей на самом деле нет рук, воспринимали протез всего лишь как максимально необычный аксессуар.
Никита Реплянский
кибердизайнер
Я был удивлен — грубо говоря, здоровые люди в какой-то момент захотели быть похожими на инвалидов. Значит, мы добились того, чего хотели. Тогда я понял, что относился к разработкам неправильно. Мне казалось, что это индастриал-дизайн-продукт, но на самом деле этим все не ограничивалось. Нужно было сразу рассматривать это еще и с точки зрения фэшн-индустрии. Потому что — будь то протез, нейроинтерфейс или корсет — все это человек носит на себе. Тут проявляется совершенно другой контекст восприятия предмета, нужно с ним работать, смотреть, как твоя разработка визуально отражается на образе человека. Я, например, могу неделю выбирать новую пару кроссовок, потому что мне важно, как она выглядят. А тут человек носит тот же протез каждый день, так что дизайн должен его максимально устраивать и вписываться в любую среду, в которой он будет находиться.
Наши модели снимаются в клипах, выходят на подиум, ведут блоги, живут интересной жизнью и показывают новый путь для ребят в такой же ситуации. А мы работаем над улучшениями продуктов и создаем новые формы самовыражения.
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модель Наталья Кезикова с протезом Моторики
Никита Реплянский
кибердизайнер
Я не люблю говорить о своей деятельности как о «социальном проекте» — когда люди говорят, что занимаются социалкой, то зачастую, даже если делают откровенную фигню, им все равно аплодируют. Это ловушка. Протезы сложнейший, практически кастомный продукт, полный нетривиальных инженерных, дизайнерских и производственных задач. Протез — абсолютно новая альтернативная часть тела, которой нужно учиться управлять и пользоваться. В общем, бесконечное поле для работы.
Наших клиентов я воспринимаю максимально серьезно. Я занимаюсь конкретными задачами, а не просто какой-то эфемерной «помощью людям». Да, это касательно щепетильной темы физических отличий и ограниченных возможностей. Когда у человека нет рук или ног — это часто драма. Однако, что делать с этим дальше — решать нам.
Моя философия — превращать слабость в силу. Глобально это уже происходит. Люди с ограниченными возможностями стали первичными пользователями рынка кибертехнологий, которые изменят весь мир и, в конечном счете, представление о Homo Sapiens. Потому что все, что сегодня создается пока только для них, очень скоро поменяет и вашу жизнь. Например, как только протезы обретут чувствительность, вы обретете чувствительность в виртуальном пространстве, и цифровой мир станет столь же реальным, как и физический. Это не про «них» - это все про «нас».
Никита не хочет останавливаться только на протезировании. В своих работах он изучает, как в принципе могут соединяться технологии и человеческое тело. Вариантов таких соединений может быть бесконечно много. И готовит коллаборации с модными брендами — среди них производители самой необычной обуви в Петербурге SINTEZIA.
Манифест: HUMAN. CHANGES. SHAPE.
Я наблюдаю слияние живой и неживой материи, человеческое тело и технологии — это холст для меня как для современного художника. В своих работах я изучаю самоидентификацию человека, его телесность, ментальные возможности и роли в обществе. То, как человек изменяет свою форму, как переосмысливает свое Я.
Четвертая индустриальная революция и постоянное развитие технологий, их доступность, о которой мы бы и не могли мечтать еще десять лет назад, ставит перед нами вопросы, на которые нам предстоит ответить личным опытом. Где заканчивается мое тело? Какими могут быть мои базовые возможности? Могут ли искусственные части тела стать альтернативой оригинальным органическим? Никто не может уверенно сказать, как именно будут развиваться технологии, но одно ясно точно — человек изменит представление о себе как о виде.
Мы постоянно расширяем возможности коммуникации с миром и друг другом. Современное протезирование создает новые части тела, интерфейсы взаимодействия с окружающей средой и органы чувств. Появляются материалы и поверхности, способные передавать тактильные ощущения. Когда наши протезы начнут чувствовать, мы окончательно признаем, что это полноценная часть тела. Человек уже может управлять искусственными частями тела на огромных расстояниях, скоро начнёт ещё и чувствовать их как свои. Это разрушает наши представления о собственном теле, личном пространстве и своей физической форме. В конце концов, даже пространство сможет стать телом человека, передавать чувства, стать продолжением его сознания, не говоря уже об интеграции с искусственным интеллектом.
Совсем скоро нам перестанут быть нужными «порталы» в виртуальный мир, потому что мы будем жить в двух мирах параллельно: физическом и цифровом. Они станут одинаково материальными для нашего сознания. Мы привыкли к тому, что доступ к виртуальной реальности нам дают гаджеты — устройства из пластмассы и стекла, потому что так сложилось в ходе маркетинга и бизнес-стратегий крупных производителей. Иными словами, ограничения экономические, а не технические. На самом деле функции, которые спрятаны в телефоне и компьютере, могут быть интегрированы в любые другие носители, иметь любую форму. Вещи уже сейчас начинают рассеиваться и выходить из своей утилитарной формы. Мы начинаем вживлять себе чипы и другую носимую электронику, в Москве начались продажи колец, которые можно использовать вместо проездного на метро. Появляются развлекательные пространства, где вместе с друзьями можно играть в игры в виртуальной реальности. Это отличный пример того, как утилитарная функция физического пространства начинает сливаться с виртуальным.
Технологии для людей с ограниченными возможностями — это точка отсчета для всего человечества. Задачи, которые решают разработчики в этой области коснутся всех. Уже сегодня на подиум выходят киборги — первые представители человечества 2.0. Некоторые люди пытаются мимикрировать под киборгов и ждут не дождутся появления доступных технологий, которые трансформируют их тело и дадут новые возможные. Людям интересно меняться. Когда-нибудь мы можем прийти к тому, что, подобно выбору профессии, мы будем выбирать, каким телом и набором навыков обладать (подобно выбору персонажа в ролевых играх).
Волшебные предметы
Персональные проекты Никиты Реплянского — арт-объекты, экспериментальные аксессуары, обладающие функцией. Все это напоминает технологическую магию: смесь искусства, дизайна и технологий, которые гармонично сосуществуют вместе.
⚫️MOLECULA⚪️. 3D printed concept shoes with changeable blocks of wearable electronics. Prototype_0. ________________________________ ⚫️MOLECULA⚪️ Концептуальные 3D печатные туфли со сменными блоками электроники. Prototype_01. #fashion #cyberpunk #cyber #art #3dprinting #shoes #photo #design #industrialdesign #future #futuristic #inspiration #white #minimalism #organic #prototype
Туфли MOLECULA
Туфли MOLECULA — концептуальная обувь со сменными блоками электроники. Проект позиционируется как обувь для киборгов — это может быть функциональная часть протеза ноги, замена стопы. Концепт послужил отправной точкой для коллаборации с участниками нашего конкурса «Новые имена в моде-2018» SINTEZIА. Сейчас ребята разрабатывают функциональные прототипы, доступные уже и обычным людям.
Нейромаска Cyber Warrior
Аксессуар, созданный специально для Сэмми Джабраил. Дизайн-исследование о переосмыслении образа нейроинтерфейсов. Неинвазивные нейроинтерфейсы — устройства, которые способны считывать сигналы активности мозга и использовать их для управления программами, роботами и другой техникой. Концепт нейромаски объединяет технологии нейро- и голосового управления с трендами фэшн-аксессуаров. Для создания прототипа использовалась 3D-печать. Очень скоро нейроинтерфейсы станут привычными устройcтвами, уверен Никита Реплянский. А как только мы начнём их использовать в привычной жизни, они превратятся в новую форму самовыражения.
[GS]3 - Graduated Spine Support System
Корсет с переменной жесткостью поддержки спины — проект-коллаборация с fashiontech-дизайнером Снежаной Падериной, который занял первое место на международном конкурсе носимых технологий Reshape17, прошедшем в Барселоне в 2017 году.
[GS]3 became alive 🖤🙏🏻 @snezhananyc @alex_aprm , we made it! This prototype brought us a lot of ideas about how it should work better in the next version. What to change and redesign. We absolutely will test other types of the mechanics for the support system👌🏻Learn, design and learn again! Special thanks for @gomake #design #prototype #process #industrialdesign #project #medical #mechanic #electronics #robotics #science #robot #prosthesis #scifi #concept #3dprinting #3dprint #futuristic #future #wip #productdesign #reshape #research #cyberpunk #cyborg #video #fusion360
[GS]3 — это система динамической поддержки спины для пользователей, вынужденных носить его на постоянной основе. Одной из задач было найти визуальный образ устройства, уводящий акцент от медицинского контекста. В финале конкурса ребята показали прототип с рабочей механикой и электроникой, который подтвердил свою работоспособность и сейчас находится на выставках в Европе. Для финального продукта, который мог бы поступить в продажу, нужна полноценная разработка, инвестиции и строительство отдельной компании.
7Beats Prosthetic Hand + Wireless Midi Controller
Экспериментальный механический протез, который Никита представил на Mercedes Benz Fashion Week 2017 в коллаборации с «Моторикой». Это один из первых в мире протезов, способный управлять внешними устройствами дистанционно. В него интегрировали блок midi-контроллера c wifi-модулем, а так же собрали отдельный внешний приемник, который можно подключить к любому компьютеру по USB. Разработкой электронных компонентов занимался Александр Парамонов — IT специалист, напарник Никиты из Петербурга. Протез может быть легко адаптирован и под другие интерфейсы, несмотря на то, что изначально он позиционировался как музыкальный инструмент.
Проект «Херувим»
Функциональный протез-аксессуар с возможностью кастомизации дизайна. Первым ключевым шагом стала переработка корпуса изделия, при этом необходимо было сохранить весь его функционал. Дело в том, что почти всегда на показы и съемки выходят модели либо с собственными функциональными протезами, либо с дизайнерской, но нефункциональной и косметической версией. Ребята смогли перешагнуть этот барьер и показали рабочий протез в качестве фэшн-аксессуара.
Также было необходимо найти компромисс в визуальном образе. Протез презентовали с достаточно эпатажным аксессуаром, который состоял из трех пар крыльев. Он привлек к себе внимание посетителей Mercedes Benz Fashion Week и стал символом идеи переосмысления инвалидности (название проекта было не менее символично). Но при этом крылья — лишь один из возможных аксессуаров, который можно интегрировать в протез. Сам он, оставаясь кастомным продуктом, выглядит достаточно органично с повседневными образами и без аксессуара больше похож на черную перчатку.
А недавно модель Аймана снялась с этим протезом в клипе Би-2 «Черное солнце».
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