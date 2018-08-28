Кибердизайнер Никита Реплянский — о фэшн-протезах, телекинезе и переосмыслении тела в эпоху технологий

кибердизайнер

Я был удивлен — грубо говоря, здоровые люди в какой-то момент захотели быть похожими на инвалидов. Значит, мы добились того, чего хотели. Тогда я понял, что относился к разработкам неправильно. Мне казалось, что это индастриал-дизайн-продукт, но на самом деле этим все не ограничивалось. Нужно было сразу рассматривать это еще и с точки зрения фэшн-индустрии. Потому что — будь то протез, нейроинтерфейс или корсет — все это человек носит на себе. Тут проявляется совершенно другой контекст восприятия предмета, нужно с ним работать, смотреть, как твоя разработка визуально отражается на образе человека. Я, например, могу неделю выбирать новую пару кроссовок, потому что мне важно, как она выглядят. А тут человек носит тот же протез каждый день, так что дизайн должен его максимально устраивать и вписываться в любую среду, в которой он будет находиться.

Наши модели снимаются в клипах, выходят на подиум, ведут блоги, живут интересной жизнью и показывают новый путь для ребят в такой же ситуации. А мы работаем над улучшениями продуктов и создаем новые формы самовыражения.