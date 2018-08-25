Компания Google ввела функцию самоуничтожения писем

Google сделала доступной для всех пользователей почты функцию отправки «самоуничтожающегося» электронного письма. Об обновлении сообщает пресс-служба компании. Теперь при отправке сообщения можно указать дату, когда оно будет удалено с серверов Google и из почтового ящика получателя. Инструмент будет доступен и на мобильных платформах. Дата может быть выставлена от одного дня до пяти лет.

Кроме того, текст таких писем нельзя будет скопировать, переслать или распечатать. Компания также разрешила редактировать уже отправленные текстовые послания для мобильных устройств. Пользователи смогут исправить опечатки или вовсе удалить сообщение.

Ранее Google призналась, что отслеживает пользователей без их ведома.