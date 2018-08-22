На карты «2ГИС» добавили места с граффити в Петербурге

В мобильный сервис карт «2ГИС» добавили отметки мест с уличными рисунками. Локацию граффити-работ можно посмотреть на картах Петербурга, Москвы, Новосибирска, Казани, Магнитогорска, Екатеринбурга и Самары.

Чтобы найти места с работами художников, достаточно ввести запрос «стрит-арт» в приложении или на сайте сервиса. У многих отметок есть описание и фотографии. По словам пресс-службы сервиса, этим летом сотрудники «2ГИС» проверили наличие и месторасположение граффити, но на карту добавили не все изображения, а только наиболее заметные и крупные рисунки. Также у пользователей есть возможность оставить комментарий и добавить изображение работы.

Ранее мы писали, что Арт-группа «Явь» завершила работу над самым длинным граффити в Петербурге.