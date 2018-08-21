В Ленобласти открыли крупнейшую в России ферму для добычи криптовалют

В 155 километрах от Санкт-Петербурга на территории индустриального парка «Левобережный» открылась самая крупная криптоферма в стране. Открыла дата-центр компания CryptoUniverse. На площадке в 4 тысячи квадратных метров установлено более 3 тысяч машин для добычи биткоинов и лайткоинов. Сейчас энергомощность площадки составляет 20 МВт.

Создатели называют свой проект «майнинг-отелем». «Мы предоставляем всю необходимую инфраструктуру для майнинга криптовалют — оборудование, обслуживание, защиту данных», — пояснил «РБК» управляющий партнер компании Михаил Квасников. Петербургская организация предоставляет каждому клиенту личный кабинет и разные тарифные планы.

Правовой статус майнинговой ферме рассчитывают придать осенью. Пока нет законодательной ясности с криптовалютами, руководство области отдает этот бизнес частным инвесторам, получая рабочие места, налоги и информационные услуги. Создатели проекта отметили, что выбор Ленинградской области не случаен, так как в этом месте высокая концентрация энергогенерирующих компаний и благоприятный климат.