Google призналась, что отслеживает пользователей без их ведома

Корпорация Google признала, что в некоторых случаях отслеживает местоположение пользователей, даже когда те выключают геолокацию на своих смартфонах. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на агенство Associated Press (AP). Ранее компания заявляла обратное.

Поисковик выступил с разъяснениями в связи с недавним исследованием Associated Press, которое показало, что сервисы Google собирают геоданные, даже если пользователь отключил историю местоположений в настройках конфиденциальности. С выводами журналистов согласились в Принстонском университете. Google заранее отправляет запрос, чтобы приложения по типу Google Maps использовали геолокацию. Ранее на странице техподдержки сообщалось, что с отключением истории местоположения информация о передвижениях пользователя не сохраняется.

«Мы обновили наши пояснения относительно "Истории местоположения", чтобы сделать их более соответствующими и ясными», — говорится в заявлении компании.

Ранее мы писали, что тысячи сотрудников Google подписали открытое письмо к руководству компании после того, как стало известно о планах запуска в Китае поисковика с цензурой.