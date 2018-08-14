Следственный комитет закупил инструменты для взлома Telegram

Военное управление Следственного комитета России приобрело два китайских комплекса MagiCube по извлечению данных из смартфонов и компьютеров. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

В июле военное управление СКР приобрело несколько комплексов, разработанных компанией MeyaPico, за 5 миллионов рублей. Как поясняется в технической документации, инструменты позволяют обнаруживать и расшифровывать историю сообщений в мессенджерах, в том числе в Telegram, Skype и Viber. Издание отмечает, что речь может идти только о взломе обычной переписки в Telegram, так как считается, что сообщения из секретных чатов мессенджера взломать невозможно. Помимо этого, MagiCube может добывать данные из соцсетей, таких как Facebook и Twitter.

Также устройство способно извлекать информацию из 3 тысяч моделей мобильных устройств 100 компаний-производителей. В список входят смартфоны Apple и Android, «куб» автоматически извлечет из них личные данные: имя владельца, адрес электронной почты и номер телефона.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не собирается выдавать ФСБ ключи шифрования мессенджера.