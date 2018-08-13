Google следит за местонахождением пользователей даже с отключенной геолокацией

Исследование Associated Press показало, что сервисы Google собирают геоданные, даже если пользователь отключил историю местоположений в настройках конфиденциальности. С выводами журналистов согласились в Принстонском университете. Google заранее отправляет запрос, чтобы приложения по типу Google Maps использовали геолокацию. На их станице поддержки к сказано, что отказ на вышеупомянутый запрос распространяется и на все остальные сервисы. Но журналисты Associated Press выяснили, что это утверждение не соответствует действительности.

Проведя эксперимент путем отключения истории передвижений, но не изменяя настройки истории приложений и веб-поиска, различные сервисы компании все равно сохраняли данные о местоположении. Данные считывались, когда пользователь заходил в карты, поисковик или погодное приложение на Android.