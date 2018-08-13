Feduk стал новым лицом линейки аудиопродукции Sony EXTRA BASS

У аудиосистем от Sony линейки EXTRA BASS есть подсветка с радиусом действия 360°, которая пульсирует в так музыке, создавая клубную атмосферу где угодно, средне- и высокочастотные динамики обеспечивают более широкое распространение звука, так что музыку будет слышно во всех концах помещения. Кроме того, у аудиосистем есть интерактивный режим Taiko: с помощью сэмплеров можно играть на любых барабанах, включая бонго, джембе, сурдо и японский барабан Taiko, просто касаясь верхней панели в нужное время. Можно устроить соревнование с друзьями в ритм-игре и выяснить, у кого лучший музыкальный слух.

Мало звука? Функция Wireless Party Chain позволит соединить сразу несколько устройств в единую сеть через Bluetooth®, что отлично подходит для больших помещений или опен-эйров. Можно подключить до 50 аудиосистем и до 100 беспроводных колонок, синхронизировать музыку и подсветку, и сделать вечеринку по-настоящему масштабной и запоминающейся.