Соцсеть анонсировала функцию полной приватности профилей. На такое решение повлияли резонансные дела об экстремизме за посты и мемы. Компания обещает ввести изменения в течение ближайшего месяца.

Управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов прокомментировал предстоящее обновление следующим образом: «Статистика показывает, что с течением времени ситуация с возбуждением уголовных дел за публикации в Интернете ухудшается. Пользователи ВКонтакте всё чаще становятся фигурантами подобных событий. И нас это чрезвычайно беспокоит. В течение месяца мы введем возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей».

Обратная ситуация обстоит с WhatsApp, как сообщают «РИА Новости», в мессенджере больше не будет применяться сквозное шифрование сообщений пользователей, спецслужбы смогут легко получить доступ ко всем перепискам.

UPD

Как позже стало известно, новость о том, что WhatsApp отменил end2end шифрование, является выдуманной, а ее первоисточником стал кликбейт-ресурс Akket.