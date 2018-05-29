«Яндекс» представил «умную» колонку с встроенным голосовым помощником «Алиса»
«Яндекс» создал «умную» колонку. Гаджет был представлен на конференции Yet Another Conference 29 июня в Москве. «Яндекс.Станция» — домашняя мультимедиаплатформа с встроенным голосовым помощником «Алиса». Это первое устройство, самостоятельно спроектированное компанией.
Колонку создали по технологии, которая используется на производстве Amazon, Google или Apple. Помимо стандартной функции - проигрывания музыки - с помощью устройства можно просматривать ролики, фильмы и сериалы, подключив его к телевизору. С помощью голосовых команд пользователь сможет поставить будильник, завести таймер или поставить напоминание. Командами-активаторами стали «Алиса» и «Яндекс».
В устройство вмонтированы семь микрофонов, образующих микрофонную матрицу. «С помощью матрицы «Станция» определяет, откуда идет голос, и отсекает все посторонние звуки. Она поймет вас, даже если в комнате открыто окно, а под окном дробят асфальт», — уверяют разработчики.
Цена «Яндекс.Станции» - 9990 рублей, в российские магазины она поступит в продажу летом этого года. При покупке колонки, каждый получит год бесплатной подписки на сервис «Яндекс.Музыка», год просмотра фильмов на «КиноПоиске» без рекламы и другие возможности подписки «Яндекс.Плюс».
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