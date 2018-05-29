«Яндекс» представил «умную» колонку с встроенным голосовым помощником «Алиса»

В устройство вмонтированы семь микрофонов, образующих микрофонную матрицу. «С помощью матрицы «Станция» определяет, откуда идет голос, и отсекает все посторонние звуки. Она поймет вас, даже если в комнате открыто окно, а под окном дробят асфальт», — уверяют разработчики.

Цена «Яндекс.Станции» - 9990 рублей, в российские магазины она поступит в продажу летом этого года. При покупке колонки, каждый получит год бесплатной подписки на сервис «Яндекс.Музыка», год просмотра фильмов на «КиноПоиске» без рекламы и другие возможности подписки «Яндекс.Плюс».