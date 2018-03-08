Apple откажется от «челки» в новых моделях iPhone

Компания Apple рассматривает вариант, при котором откажется от черного модуля, получившего название «челка», в верхней части дисплея, в котором в iPhone X размещены лицевая камера и датчики Face ID, в будущих моделях айфонов. Об этом сообщает The Investor со ссылкой на осведомленные источники в отрасли.

Отказаться от так называемой челки Apple планирует в 2019 году и уже начала обсуждение технических деталей с поставщиками комплектующих. Никакой другой информации о новинках следующего года нет.

В прошлом месяце стало известно, что в этом году Apple представит сразу три новых смартфона. Один из новых айфонов станет самым крупным в истории Apple, он получит экран размером 6,5 дюйма (у iPhone X — 5,8 дюйма) и сохранит все функции действующего флагмана. Про второй смартфон известно еще меньше — лишь то, что он будет того же размера, что и iPhone X. Третья модель в линейке новых устройств Apple станет наименее дорогой, но при этом сохранит часть функций флагмана.

По традиции все три модели поступят в продажу осенью. Однако источники в компании предупреждают, что планы Apple еще могут измениться.