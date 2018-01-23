Apple может остановить производство iPhone X из-за низких продаж

Компания Apple планирует прекратить производство iPhone X, пишет Daily Mail. Это связано с низкими продажами новой модели смартфона — они не оправдали ожидания аналитиков компании.

Таким образом iPhone X может стать второй отмененной моделью Apple — после закрытия производства iPhone 5C в 2014 году. Источник сообщает, что Apple собирается выпустить iPhone X Plus, несмотря на остановку производства десятого смартфона.

Ранее iPhone X не прошел проверку Роскачества на прочность. Напомним, 12 сентября компания Apple презентовала новые модели iPhone 8, 8 Plus и X. Наша редакция протестировала «восьмерки» и флагманский смартфон Apple и рассказала, какие преимущества у «десятки» и чем она отличается от iPhone 8.