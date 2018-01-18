Apple позволит владельцам iPhone отключать автоматическое замедление смартфонов

Владельцы iPhone смогут отключать автоматическое замедление смартфонов, заявил ABC глава корпорации Тим Кук, передает TechCrunch: «Мы предупредим владельцев, что мы немного замедляем работу, чтобы предотвратить незапланированную перезагрузку смартфона. Если вам это не понравится, вы сможете отключить это», — сказал Тим Кук.

Он добавил, что Apple не рекомендует делать это. «Мы считаем, что iPhone важны для их владельцев и невозможно предугадать, когда может случиться что-то срочное», — добавил Тим Кук. Он также извинился за замедление работы смартфонов. Компания пообещала создать обновление, в котором пользователи смогут следить за производительностью батареи.

Стоимость замены аккумулятора смартфона упала с $79 до $29. Скидка будет действовать до конца года. В конце декабря 2017 года Apple обвинили в замедлении работы iPhone прошлых поколений. В адрес компании в связи с этим поступили десятки исков в США, Израиле и Франции. Самым крупным из них оказался иск жительницы штата Калифорния, потребовавшей от компании $1 трлн. Apple в открытом письме созналась в намеренном замедлении работы старых моделей, объяснив меру тем, что в этом случае аккумуляторы могут выдерживать нарастающую нагрузку. Компания предложила снизить стоимость замены батареи. В России первый иск к Apple по поводу замедления батареи поступил 16 января, пользователь смартфона потребовал компенсацию в 55 тыс. рублей.

По материалам «ДП»