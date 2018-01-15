Россияне собираются подать в суд на Apple из-за замедления работы старых iPhone

Российские пользователи на этой неделе подадут иск к компании Apple из-за искусственного замедления работы смартфонов прежних поколений. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на юристов компаний NLF Group и Lex Borealis, которые будут представлять интересы российских владельцев iPhone.

«У нас есть первый пул истцов — около десяти человек, в случае создания успешной правоприменительной практики мы без труда доведем их количество до нескольких сотен»,—рассказал изданию управляющий партнер NLF Group Максим Карпов.

По закону «О защите прав потребителей» замедление работы может быть рассмотрено как «очевидный недостаток товара», таким образом покупатель может потребовать заменить испорченный товар на товар этой же марки либо товар другой марки с перерасчетом покупной цены, а также потребовать «соразмерного уменьшения покупной цены или незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара».

Представители истцов также объясняют, что в ходе разбирательств собираются добиться признания незаконной практики последующего ухудшения потребительских свойств товара.

Напомним, в декабре 2017 года корпорация Apple признала, что намеренно замедляет работу старых моделей iPhone. Позже корпорация извинилась перед пользователями и предложила скидку на замену аккумулятора.