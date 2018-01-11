В macOS High Sierra нашли баг, позволяющий менять пароль App Store

Пользователи сети нашли в MacOS 10.13.2 (и более ранних версиях ОП) очередной баг, благодаря которому в поле ввода в настройках AppS tore можно ввести абсолютно любой набор символов, который система примет за верный пароль. Об этом пишет портал MacRumors.

Для этого нужно открыть системные настройки, кликнуть на App Store, нажать на значок замка (если доступ к настройкам App Store блокируется по умолчанию), ввести имя пользователя и любой пароль. Примечательно, что баг имеется только в версии 10.13.2., а в бета-версии 10.13.3 компания Apple уже исправила проблему.

Напомним, ранее пользователи сети также обнаружили в macOS High Sierra баг, позволяющий получить доступ к компьютеру.