Apple предложила скидку за намеренное замедление старых iPhone

Apple извинилась перед пользователями устаревших телефонов iPhone за намеренное замедление их работы, а также предложила скидку на замену аккумулятора. Об этом говорится в обращении к клиентам, опубликованном на сайте компании. «Мы знаем, что некоторые из вас думают, что Apple их подвела. Мы приносим извинения», — говорится в обращении.

В Apple объяснили, что представляет из себя работа батарей в смартфонах и почему компания пошла на изменения в работе устаревших моделей iPhone. «Мы никогда не делали и никогда не будем делать так, чтобы намеренно сокращать срок службы какого-либо продукта Apple или ухудшать пользовательский интерфейс ради того, чтобы клиенты приобретали новые модели», — подчеркнули в Apple.

Для «восстановления доверия» своих клиентов Apple пообещала предпринять ряд шагов. В их числе — снижение стоимости замены батареи на $50, выпуск версии iOS, в которой появятся новые возможности для отслеживания состояния батареи смартфона. Поменять аккумулятор за $29 вместо $79 можно будет с конца января. Эта возможность будет предоставлена пользователям по всему миру.

Ранее iPhone X не прошел проверку Роскачества на прочность. Напомним, 12 сентября компания Apple презентовала новые модели iPhone 8, 8 Plus и X. Наша редакция протестировала «восьмерки» и флагманский смартфон Apple и рассказала, какие преимущества у «десятки» и чем она отличается от iPhone 8.