Apple призналась в намеренном замедлении работы старых iPhone

Скорость работы предыдущих моделей смартфонов iPhone намеренно занижается, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Apple. В корпорации это объяснили заботой о пользователях — со временем литий-йонные батареи теряют способность хранить заряд и поддерживать работу устройств в холодных условиях.

Это может привести к неожиданному выключению смартфона для защиты электронных компонентов. «В 2016 году мы запустили функцию понижения частоты процессора для iPhone 6, 6s и iPhone SE, чтобы предотвратить непроизвольное завершение работы.С выходом обновления iOS 11.2 функция появится и в iPhone 7», — приводит газета комментарий Apple.

«Наша цель заключается в предоставлении нашим покупателям лучшего опыта, включая общую производительность и более долгий срок службы устройств», — подчеркнули в компании. Проблему замедления работы старых моделей iPhone пользователи форума Reddit начали активно обсуждать в начале декабря. Они выяснили, что после замены аккумулятора старые устройства начинают работать быстрее. Высказывались предположения, что это маркетинговый ход Apple, вынуждающий покупать более новые модели телефонов. После тестов пользователи пришли к выводу, что Apple намеренно занижает скорость работы старых устройств.

Ранее iPhone X не прошел проверку Роскачества на прочность. Напомним, 12 сентября компания Apple презентовала новые модели iPhone 8, 8 Plus и X. Наша редакция протестировала «восьмерки» и флагманский смартфон Apple и рассказала, какие преимущества у «десятки» и чем она отличается от iPhone 8.

По материалам «ДП»