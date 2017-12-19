iPhone X не прошел проверку Роскачества на прочность

Роскачество провело тестирование флагманского смартфона от Apple по 274 параметрам. В ходе испытаний, которые проводились в течение месяца лаборатории в Западной Европе, iPhone X не прошел проверку ведомства на прочность.

«Новейший смартфон Apple фактически провалил проверку на прочность, или так называемый барабанный тест, когда телефон помещают во вращающуюся трубу и в режиме звонка роняют с высоты 80 сантиметров несколько десятков раз подряд. iPhone X заработал по этому параметру всего 2,9 балла», — сообщили в ведомстве.

Тем не менее, такие параметры смартфона, как фронтальная камера, беспроводная зарядка, дисплей, основная камера и ее настройка, общие понятность и простота использования показали высший балл (по шкале от 0,5 до 5,5)Водонепроницаемость, сенсорный экран, качество видеосъемки, определение геопозиции, автофокус камеры, качество связи в High Definition, звук в наушниках и запись звука, а также сборка устройства и устойчивость к царапинам оценили в 4 балла и выше.

Что касается батареи телефона, то Роскачество определило, что ее емкость ниже, чем у большинства других смартфонов: устройство заняло 180-ю строчку общего рейтинга. Всего ведомство оценило 310 смартфонов.

Напомним, 12 сентября компания Apple презентовала новые модели iPhone 8, 8 Plus и X. Наша редакция протестировала «восьмерки» и флагманский смартфон Apple и рассказала, какие преимущества у «десятки» и чем она отличается от iPhone 8.