В macOS High Sierra обнаружили баг, позволяющий получить доступ к компьютеру

Разработчик из Турции Леми Орхан Эргин. обратил внимание на то, что в операционной системе для Mac High Sierra обнаружена уязвимость, которая позволяет получить права администратора без пароля. 

Так, чтобы получить доступ к правам администратора, пользователю нужно ввести в диалоговом окне имя root, поле пароля оставить пустым и несколько раз нажать Enter. После этого пользователь сможет просматривать все файлы, сбрасывать и изменять пароли устройства и привязанного к нему Apple ID. 

 

Слудба поддержки компании Apple ответила ему в комментарии под постом и подсказала, что надо сделать, чтобы защититься от уязвимости - нужно установить свой пароль для пользователя root, рекомендовали в Apple.


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