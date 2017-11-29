В macOS High Sierra обнаружили баг, позволяющий получить доступ к компьютеру

Разработчик из Турции Леми Орхан Эргин. обратил внимание на то, что в операционной системе для Mac High Sierra обнаружена уязвимость, которая позволяет получить права администратора без пароля.

Так, чтобы получить доступ к правам администратора, пользователю нужно ввести в диалоговом окне имя root, поле пароля оставить пустым и несколько раз нажать Enter. После этого пользователь сможет просматривать все файлы, сбрасывать и изменять пароли устройства и привязанного к нему Apple ID.