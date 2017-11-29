В macOS High Sierra обнаружили баг, позволяющий получить доступ к компьютеру
Разработчик из Турции Леми Орхан Эргин. обратил внимание на то, что в операционной системе для Mac High Sierra обнаружена уязвимость, которая позволяет получить права администратора без пароля.
Так, чтобы получить доступ к правам администратора, пользователю нужно ввести в диалоговом окне имя root, поле пароля оставить пустым и несколько раз нажать Enter. После этого пользователь сможет просматривать все файлы, сбрасывать и изменять пароли устройства и привязанного к нему Apple ID.
Dear @AppleSupport, we noticed a *HUGE* security issue at MacOS High Sierra. Anyone can login as "root" with empty password after clicking on login button several times. Are you aware of it @Apple?— Lemi Orhan Ergin (@lemiorhan) 28 ноября 2017 г.
Слудба поддержки компании Apple ответила ему в комментарии под постом и подсказала, что надо сделать, чтобы защититься от уязвимости - нужно установить свой пароль для пользователя root, рекомендовали в Apple.
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