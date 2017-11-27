Компания Tele2 вместе с командой молодых инженеров разработала первый в мире 4G-генератор, который преобразует дождевой поток в сигнал Wi-Fi. Прибор работает на основе механизма, встроенного в водосток. Дождевая вода стекает по трубе и вращает турбину, а миниатюрные электрогенераторы преобразуют кинетическую энергию в электричество. Благодаря этому 4G-роутер от мобильного оператора заряжается и раздает бесплатный Wi-Fi.

Первый такой аппарат установили в кластере «Голицын Лофт», а в ближайшее время они появятся и в других местах Петербурга, где люди часто прячутся от дождя.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2 Мы верим, что такой креативный проект вдохновит людей и покажет, что дождь вовсе не повод грустить. Мы поможем людям не скучать даже в плохую погоду. Tele2 действует по другим правилам и делает, казалось бы, невозможное – раздает бесплатный Wi-Fi с помощью дождя. Мы запустили такой проект первыми, но, возможно, уже завтра кто-то другой установит дождевые грелки, зарядки или даже кофе-машины. В итоге дождь станет частью позитивного образа города. Если смотреть на мир под другим углом, можно всегда придумать, как изменить жизнь к лучшему».

заряжендождем.рф