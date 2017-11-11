iPhone X смогли взломать при помощи маски

В Bkav создали маску лица одного из её сотрудников, заранее зарегистрировав его в системе Face ID. Маска состояла из напечатанного на 3D-принтере каркаса, силиконового носа и напечатанных двухмерных изображений глаз. Также разработчики доработали отдельно щеки и область вокруг лица.