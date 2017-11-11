iPhone X смогли взломать при помощи маски
Въетнамская компания Bkav, которая занимается разработками в области кибербезопасности, обошла Face ID при помощи маски.
В Bkav создали маску лица одного из её сотрудников, заранее зарегистрировав его в системе Face ID. Маска состояла из напечатанного на 3D-принтере каркаса, силиконового носа и напечатанных двухмерных изображений глаз. Также разработчики доработали отдельно щеки и область вокруг лица.
Стоимость итоговой маски составила 150 долларов. Телефон снял блокировку с первой же попытки.
Напоним, Face ID используется для разблокировки экрана на новом iPhone X, а также для входа приложения или проведения банковских операций при помощи сервиса Apple Pay.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.