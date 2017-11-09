Создатели Pokemon Go выпустят игру по «Гарри Поттеру» в дополненной реальности

Студия Niantic, разработавшая игры Ingress и Pokemon Go, заявила о создании нового проекта в дополненной реальности по вселенной «Гарри Поттера» — Harry Potter: Wizards Unite.

Таким образом, события в игре по миру «Гарри Поттера», как и в Pokemon Go, будут привязаны к объектам в реальном мире: игроки смогут изучать заклинания, биться с «легендарными чудовищами» и объединяться с другими игроками, «чтобы побеждать могущественных врагов».

Дата выхода новой игры пока не названа. Напомним, Pokemon Go появилась в июле 2016 года — игру установили по всему миру более 750 миллионов раз и она принесла создателям 1,2 миллиарда долларов.