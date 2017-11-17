Как ученым удалось превратить iPhone в полноценный УЗИ-аппарат

Изобретатель и бизнесмен Джонатан Ротберг разбогател и прославился на весь мир после того, как его компания выпустила первый в мире миниатюрный чип для ультразвуковой диагностики, благодаря которому разработчик получил возможность сделать из любого iPhone полноценный УЗИ-аппарат. Как утверждает предприниматель, цена устройства не превысит стоимость обычного стетоскопа. Устройство получило возможность синхронизироваться с обычным смартфоном и любой пользователь сможет использовать его в домашних условиях, чтобы, например, диагностировать рак молочной железы или узнать пол будущего ребенка.

От инвесторов Ротберг получил $100 млн на разработку устройства и потратил на него последние восемь лет жизни. Он сумел капитализировать свой стартап ради одной единственной цели — сделать экран вашего телефона окном в процессы, происходящие внутри организма. В июне этого года Ротберг презентовал всему миру iQ — дешевый ручной ультразвуковой сканер, который можно подключить прямо к разъему для зарядки iPhone. Вам даже не нужно разбираться в технике, чтобы начать пользоваться новинкой — его автоматические алгоритмы помогут в этом любому.

Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA) провело 13 клинических испытаний прибора, включая диагностику органов малого таза, обследование опорно-двигательного аппарата и сердца. Изобретатель говорит о том, что новое устройство подрывает индустрию медицинских обследований, точно так же, как в свое время это сделало ионное полупроводниковое секвенирование — быстрый, компактный и экономичный секвенатор ДНК, который в свое время захватил немалую долю прибыли у корпорации Illumina (основана в апреле 1998 года, занимается разработкой, производством и внедрением систем анализа генетического разнообразия и биологических функций, — Прим. ред.)

Так как же человеку, который плавает на яхте с именем «Генная машина» стоимостью $40 млн у берегов Коннектикута, удалось уменьшить УЗИ аппарат до размера почтовой марки? А все, как ни странно, началось с исследования происхождения Вселенной.