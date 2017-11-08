СМИ: Apple работает над гарнитурой дополненной реальности

Компания Apple работает над созданием гарнитуры дополненной реальности, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. По их словам технологическая разработка появится в 2019 году, а в 2020-м новинка появится в магазинах.

Более того, новое устройство будет иметь собственную операционную систему, отличающуюся от той, что стоит на смартфонах. В самой компании Apple от комментариев отказались.

«Мы уже видим вещи, которые меняют работу, игры, общение и обучение», - заявил глава Apple Тим Кук во время последнего телефонного разговора с инвесторами. «Проще говоря, мы полагаем, что дополненная реальность изменит использование технологий навсегда», - добавил он.

Несколько лет назад Apple начала набирать людей для работы над проектами дополненной реальности, писал Bloomberg в марте. По данным агентства, сейчас команда выросла уже до нескольких сотен инженеров.

Первый проект этого отдела – ARKit. Это инструменты, которые разработчики программного обеспечения используют при создании приложений дополненной реальности для новых iPhone и iPad.

Это промежуточный шаг, который дает Apple возможность протестировать разработки, отмечает Bloomberg. Следующий шаг - создание гарнитуры со встроенным дисплеем, которая могла бы воспроизводить потоковое 3D-видео, не разряжая батарею, пишет агентство. «Все, что вы увидите на рынке в ближайшее время, нас бы не удовлетворило», - отмечал Кук в недавнем интервью The Independent.

Напомним, 3 ноября по всему миру стартовали продажи нового iPhone X, который также поддерживает некоторые приложения с дополненной реальностью. Как прошел старт продаж в Петербурге можно посмотреть здесь. Наша редакция протестировала новинку за несколько дней до начала продаж и рассказала, чем новый телефон отличается от iPhone 8. Здесь можно посмотреть видеообзор гаджета.