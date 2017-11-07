Видеообзор: стоит ли покупать iPhone X?

3 ноября в России официально стартовали продажи самой долгожданной и самой дорогой в истории компании Apple новинки — iPhone X (как это было в Петербурге — здесь).

Главный редактор сайта sobaka.ru Михаил Стацюк поделился первыми впечатлениями о гаджете в своем видеообзоре. Наша редакция также смогла протестировать телефон раньше старта продаж. Здесь мы рассказываем, какие преимущества у флагманской «десятки» и чем она отличается от iPhone 8.