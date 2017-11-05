К 2025 году из Петербурга в Москву можно будет добраться на беспилотнике

Проект развития беспилотного транспорта предполагает постройку на трассе М11 тестового участка дороги в 70 километров в обход Вышнего Волочка. В случае если испытания нового вида транспорта будут успешны, трассу между двумя городами обновят полностью в соответствии с новым проектом.

Как отмечают разработчики использовать беспилотник можно будет в рамках колонны, первая машина которой будет все-таки управляться водителем. Реализовать подобную разработку планируют при помощи навигационной системы GPS/ГЛОНАСС и систем контроля движения.