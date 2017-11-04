Глава Apple: «Мы не пытаемся задать самую высокую цену, которую можем»
Глава Apple Тим Кук ответил на жалобы о высокой стоимости iPhone X (цены на последнюю модель смартфона стартуют от $999).
Глава компании UBS Securities Стивен Милунович отметил, что несколько лет назад никто и не мог подумать, что телефон будет продаваться по подобной цене.
При этом Тим Кук также отметил, что множество людей берут новые телефоны в рассрочку, а значит, они платят порядка $33 в месяц: «Если подумать об этом, то эта цена равна нескольким чашкам кофе в неделю». При этом Кук отметил, что цена на новый iPhone соответствует качеству продукта: «Мы не пытаемся задать самую высокую цену, которую можем. Мы только пытаемся оценить то, что мы предоставляем»
Согласно недавно опубликованному финансовому отчету компании, её капитализация составляет $900 млрд. и также владеет $268.9 млрд. в наличных и их эквивалентах.
Напомним, редакция «Cобаки.ru» протестировала iPhone X – самую дорогую модель в истории Apple. Несмотря на свою высокую стоимость новая модель смартфона была раскуплена по предзаказу в течение нескольких минут, а желающим купить iPhone в день старта продаж пришлось отстоять в больших очередях.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.