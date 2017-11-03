Крупнейшие ретейлеры заявили, что у них закончились iPhone X

Новый iPhone X закончился в большинстве магазинов за несколько часов после старта продаж 3 ноября. У ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте, где находится крупный салон Apple, с вечера четверга начали собираться люди. И к 8:00 собралось около 100 человек. Как и в Москве, очередь регулировалась списками, места продавались за 10 – 15 тысяч рублей.

Через три часа после старта в «Галерее» распродали около 200 гаджетов. Как отчитались ретейлеры, спрос на iPhone X более чем в десять раз превысил интерес к iPhone 7 и 8.

Как сообщили «Фонтанке» в «МВидео», ретейлеры не располагают достаточным объемом смартфонов, чтобы удовлетворить весь спрос – на этапе предзказов 27 октября iPhone X закончились в течение трех часов, на старте продаж 3 ноября — в течение часа. В «Эльдорадо» рассказали, что первая поставка была продана по предзаказам за несколько часов. В связи с этим 3 ноября новый iPhone получат только клиенты, которые заранее оформили предзаказ.

Следующая поставка устройств ожидается в течение 1 – 2 недель.

Напомним, 3 ноября стартовала официальная продажа iPhone X по всему миру. Фотограф «Собака.ru» приехал к самому началу продаж гаджета, чтобы запечатлеть горожан, занявших очередь за новинкой. Мы смогли ознакомиться с телефоном раньше и провели с ним несколько дней, узнав, какие преимущества у флагманской «десятки» и чем она отличается от iPhone 8.

По материалам «Фонтанки»