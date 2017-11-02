Эксперимент редакции: стоит ли покупать iPhone X – самую дорогую модель в истории Apple?
Сегодня, 3 ноября, в России официально стартуют продажи самой долгожданной (и самой дорогой в истории) новинки от Apple — iPhone X. Мы смогли ознакомиться с новинкой раньше и провели с гаджетом несколько дней. Рассказываем, какие преимущества у флагманской «десятки» и чем она отличается от iPhone 8.
Корпус
Во-первых, это красиво. Когда достаешь его из коробки, сразу заметны изменения в корпусе — передняя и задняя панели полностью из стекла. А-а-а, где кнопка «Домой»? Ее нет! В руке он лежит очень удобно и даже как-то приятно. «Десятку» как бы опоясывает ободок из стали: специально разработанный сплав, как говорят в Apple, не ржавеет и не тускнеет (а в модели «серый космос» точно совпадает с цветом стекла на задней панели). Стекло обещали сделать просто суперпрочным, но на краш-тест мы не решились (см. пункт с ценой и ажиотажным спросом). У него олеофбное покрытие – то есть отпечатки пальцев легко удалить с экрана (мало ли, пышки, шаверма или кура с гречей на обед).
По размеру iPhone X – что-то среднее между моделями 7/8 и 7 Plus/ 8 Plus. Если быть точными: длина — 143,6 мм против 138,4 мм и 158,4 мм. С ним точно удобнее управляться одной левой (или правой), чем с 8 Plus. По крайней мере, держа его в правой руке, большой палец достает до левого нижнего края (с «плюсом» так не получалось!).
Камера на задней панели теперь вертикально ориентирована. Чехол? Ну уж нет, прятать такую красоту вам точно не захочется. С другой стороны, разбить — еще страшнее.
Дисплей
OLED-дисплей (он же Super Retina) с особой точностью отображает яркие цвета, а свет он поглощает так, что черный выглядит полностью естественным (мы первым делом поставили на заставку работу Малевича и сравнили с экспонатом в Русском музее). Смартфон-конформист подстраивается под среду – реагирует на освещение, делая цвета холоднее или теплее. Контрастность при этом достигает 1 000 000:1.
Вся передняя панель «десятки» занимает экран? Ну, почти: фронтальная камера и другие сенсоры закрывают маленькую область в верхней части экрана (это уже успели окрестить «ушками» или «челкой»). Но, признаемся честно, смотрится это не так уж раздражающе — быстро привыкаешь. Да и просмотру фильмов и сериалов (в форматах Dolby Vision и HDR10) не мешает.
Face ID
На сентябрьской презентации глава Apple Тим Кук обещал: iPhone X станет воплощением идеального смартфона и мини-революцией – по Стиву Джобсу у модели мечты не должно быть кнопок. Совсем. Поэтому одна-единственная клавиша – «Домой» – с экрана исчезла. Ей на смену (а заодно и Touch ID – надо же как-то разблокировать гаджет) пришла система Face ID. Настроить ее очень просто: нужно дважды повернуть головой по кругу перед камерой и система узнает вас из миллионов других.
Мы проверили, насколько точно работает система Face ID — она почти идеальна. Пытались обмануть ее большими солнцезащитными очками, яркой шапкой и даже темнотой — узнает и разблокирует за долю секунды. Эппл обещал, что сможет защитить Face ID от злоумышленников и научит систему не реагировать на взгляд в сторону и лицо спящего человека. Так вот если с первым «десятка» справился, то со вторым — не особенно. Мы несколько раз пытались разблокировать Face ID с закрытыми глазами и каждый раз система верила и открывалась. Вывод: на ночь телефон лучше прятать под подушку, а то мы уже тут подумали, сколько семей могут распасться.
Кстати, если вы вдруг решите провести радикальную пластическую операцию, сильно сменить имидж или просто собраться на Хэллоуин, система Face ID попросит вас заново пройти процедуру "распознавания" и запомнит вас уже в новом образе.
Жесты
К отсутствию кнопки «Home» начинаешь привыкать уже на второй час пользования гаджетом, а по окончанию суток и вовсе смиряешься с этим. Атавизм! Ее на «десятке» заменили жесты: чтобы телефон «ожил», достаточно прикоснуться к экрану в любой части и разблокировать его. Привычная нам «Домой» — это «свайп» от нижней части экрана наверх. Если при этом палец немного задержать в середине экрана, откроются последние использованные предложения.
«Центр управления» переехал в правый угол экрана, а свайп из левого угла «десятки» откроет последние уведомления. Чтобы сделать скриншот, нужно одновременно нажать кнопку справа и увеличение громкости, а для выключения «десятки» это же сочетание клавиш нужно удерживать.
Плохая новость: экран не показывает важный параметр – проценты заряда батареи. Хорошая новость: если открыть «Центр управления», то проценты снова можно увидеть. Но, установить их на домашнем экране мы не смогли — каждый раз приходилось свайпить «Центр управления».
Автопортреты
Если вы из тех, кто глядя на свои селфи думает «Неужели я и правда так жутко выгляжу», в iPhone X функция портретной съемки теперь есть и для фронтальной камеры. У нее те же параметры, что и у основной – на задней панели.
Технология TrueDepth – мера отчасти вынужденная: если хочешь конфиденциальное и точное распознавание FaceID, то и изображение должно быть максимально четким. Но удачные автопортреты от этого не становятся менее приятным бонусом. Еще одна приятная опция – двойная оптическая стабилизация у задней камеры. То есть картинка на видео почти не прыгает, если снимать трясущимися руками (а в первые часы пользования «десяткой» немного сложно справиться с эмоциями).
По остальным параметрам и нашим тестам камера идентична 8 Plus. Другой вопрос, что смотреться снимки на дисплее с технологией OLED будут явно лучше.
Animogi
Возможность от лица свиньи, единорога или какашки (той самой милой) записывать короткие анимационные сообщения со звуком — это и правда очень весело. Часа на два близкие вас потеряют, а знакомые из «Контактов» узнают много нового. Как это работает: в iMessage вы выбираете в разделе Animogi понравившегося героя, смотрите в камеру, система считывает ваше лицо и персонаж начинает в точности повторять вашу мимику и движения. Среди доступных персонажей – робот, кролик, обезьяна, инопланетянин, собака, петух, единорог и другие. Уверены, это только начало. Ящик Пандоры вот-вот откроется!
Может показаться, что это не самая прогрессивная функция, а легкий фан «десятки». На самом деле, чтобы вы «стали» единорогом или пандой, волшебная камера TrueDepth анализирует мимику более 50 лицевых мышц! Анимоджи сохраняется в виде файла MOV и его можно пересылать через любые мессенджеры.
Из нашего эксперимента недостаток заметили один: если в помещении, где вы пытаетесь вжиться в образ достаточно громко, то в анимоджи будут слышны и окружающие звуки.
Как купить iPhone X в России?
Юбилейная десятая модель впервые появится в России одновременно со всем миром – 3 ноября. Предзаказы начались 27 октября, но все доступные смартфоны были раскуплены за несколько минут. Сейчас доставку предлагают через 3-4 недели.
Если хотите получить гаджет как можно скорее, за ним предстоит отстоять очередь. В Москве они начали появляться со среды – за полтора дня до старта продаж. И это несмотря на то, что iPhone X с памятью 64 Гб стоит 79 990 pyблей, с 256 Гб – 91 990.
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