Эксперимент редакции: стоит ли покупать iPhone X – самую дорогую модель в истории Apple?

Корпус

Во-первых, это красиво. Когда достаешь его из коробки, сразу заметны изменения в корпусе — передняя и задняя панели полностью из стекла. А-а-а, где кнопка «Домой»? Ее нет! В руке он лежит очень удобно и даже как-то приятно. «Десятку» как бы опоясывает ободок из стали: специально разработанный сплав, как говорят в Apple, не ржавеет и не тускнеет (а в модели «серый космос» точно совпадает с цветом стекла на задней панели). Стекло обещали сделать просто суперпрочным, но на краш-тест мы не решились (см. пункт с ценой и ажиотажным спросом). У него олеофбное покрытие – то есть отпечатки пальцев легко удалить с экрана (мало ли, пышки, шаверма или кура с гречей на обед).

По размеру iPhone X – что-то среднее между моделями 7/8 и 7 Plus/ 8 Plus. Если быть точными: длина — 143,6 мм против 138,4 мм и 158,4 мм. С ним точно удобнее управляться одной левой (или правой), чем с 8 Plus. По крайней мере, держа его в правой руке, большой палец достает до левого нижнего края (с «плюсом» так не получалось!).

Камера на задней панели теперь вертикально ориентирована. Чехол? Ну уж нет, прятать такую красоту вам точно не захочется. С другой стороны, разбить — еще страшнее.