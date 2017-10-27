Россияне разобрали предзаказы на iPhone X в Apple Store за три минуты

В пятницу, 27 октября открывается предзаказ на iPhone X, пишет TJ. Предзаказ стартовал в 10:01 по московскому времени. Цена на iPhone X 64 Гб начинается от 79 990 рублей.

В свою очередь, россияне уже разобрали все предзаказы в Apple Store, которые Apple могла доставить с 3 по 7 ноября 2017 года. Теперь все модели смартфонов находятся в статусе «возможность отправки: 2-3 недели». Об этом пишет портал vc.ru. По его наблюдениям, возможность предзаказа iPhone X в российском Apple Store открылась в 10:10 по московскому времени, а уже в 10:13 все модели смартфонов перешли в статус «отправка: 2-3 недели». При этом дольше всех для покупки с доставкой 3-7 ноября была доступна модель iPhone X цвета «Серый космос» с памятью на 64 ГБ.

Напомним, 12 сентября компания Apple представила флагманский iPhone Xсо стеклянным корпусом. Здесь можно узнать о том, какие плюсы и минусы у каждой из новых моделей iPhone.