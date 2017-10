Блогеры выяснили, что после установки iOS 11.1 iPhone работает намного дольше

В сети появилось видео, в котором блогеры рассказали о том, что после установки на iPhone iOS 11.1 автономное время работы телефона значительно увеличивается.

Они провели текст с помощью iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus и операционной системой iOS 11.0.3, установили одинаковую яркость, авиарежим и включили вайфай, а также запустили на гаджетах таймер. iPhone 7 продержался 4 часа и 5 минут. iPhone 6s перестал работать через 4 часа и 45 минут, а iPhone 8 — через 4 часа и 40 минут.

После того как на смартфонах была установлена iOS 11.1, время автономной работы заметно увеличилось. Шестой айфон продержался на 3 часа больше, седьмой — на 2 часа и 45 минут. С новой операционной системой iPhone 8 увеличил свою автономность почти в два раза, до 8 часов и 55 минут.