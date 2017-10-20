Бюджет Ленобласти презентовал робот в пиджаке и с розовыми волосами

Бюджет Ленобласти спикеру регионального парламента Сергею Бебенину презентовал робот в пиджаке и с розовыми волосами. Документ в электронном виде на 2018 год и плановый период до 2020 года в здание Законодательного собрания 20 октября доставил андроид, который ответил на вопросы Бебенина и главы региона Александра Дрозденко.

Робот отчитался о доходной части консолидированного бюджета на 2018 год и о дефиците бюджета. "Дефицит на безопасном уровне, в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, составит 6% от собственных доходов. У нас все точно!" — отрапортовал андроид. После того как робот ответил на вопросы, Бебенин пригласил докладчика пройти вместе с ним.