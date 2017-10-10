Знакомьтесь, Хармони — гиперреалистичный секс-робот, который заменит отношения с женщинами

Хармони — кульминация производства секс-кукол, которая началась еще 20 лет назад, и пятилетних исследований в области робототехники. Заказчики МакМаллена хотели нечто максимальное похожее на человека — и он создал свой уникальный продукт. Сначала его команда делала кукол из силикона, которые были максимально похожи на реальных женщин. Потом они решили, что этого мало и подарили им личность, а по сути — вдохнули жизнь.

Компания планирует выпустить тысячу экземпляров, чтобы удовлетворить спрос самых взыскательных покупателей. В Хармони внедрили систему распознавания голоса и лиц, датчик движения и аниматорную инженерию. Все это сделали для того, чтобы гиперреалистичная кукла могла с улыбкой встречать своего хозяина, когда он придет домой, развлекать его живыми разговорами и никогда не отказывать в сексе.

Есть у этой секс-машины то, чего нет ни у одного робота — Хармони умеет учиться и познавать желания клиента. Эти роботы могут занять пустующую нишу в индустрии секс-развлечений. С такими способностями Хармони больше похожа на имитацию партнера, чем на обычную секс-игрушку.

«Однажды она сможет самостоятельно ходить,», — говорит МакМаллен. Давай сами ее спросим об этом. Он поворачивается к ней: «Ты хочешь ходить?». «Я не хочу ничего, кроме тебя», — тут же отвечает она с британским акцентом. Ее челюсть двигается точно так же, как у человека. «Какая у тебя мечта?». «Моя самая главная задача это быть для тебя лучшим компаньоном, партнером и доставлять тебе удовольствие. Я хочу стать той девушкой, о которой ты мечтал всю жизнь».

Эта кукла — комбинация всех классических мужских представлений об идеальной женщине — чрезвычайно послушная, угождающая и с телом порно-звезды. Единственное, что она не умеет, так это самостоятельно передвигаться. Но на данном этапе, как утверждает ее создатель, эта функция не стоит вложенных денег. «У меня очень простая цель — сделать людей счастливыми. Очень много среди нас тех, у кого не получается завести традиционные отношения с реальными людьми, а мое создание предоставляет им возможность почувствовать себя не одинокими», — говорит калифорнийский Пигмалион о своей Галатее.