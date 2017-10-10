Знакомьтесь, Хармони — гиперреалистичный секс-робот, который заменит отношения с женщинами
Американский журналист побывал на производстве секс-андроида по имени Хармони, которая умеет то, что не умеет ни один робот в мире. Ее создатель, современный Пигмалион Мэтт МакМаллен, несет высокую миссию — помогает мужчинам, которые по каким-то причинам оторваны от социума или просто не умеют взаимодействовать с реальными женщинами, почувствовать себя полноценными.
Секс-индустрия, годовой оборот которой только в США насчитывает 30 миллиардов долларов, в скором времени презентует самую громкую новинку — робота-«компаньона», который умеет поддерживать беседу, учиться и никогда не говорит «нет». Стоит такая машина порядка 15 тысяч долларов. В компании Abyss Creations, которая занимается их производством в Сан Маркосе, Калифорния, андроид в натуральную величину прикреплен шарнирами к стенду, как кукла в магазине. Ее зовут Хармони. На ней белое трико, грудь резко выпячивается вперед, а тонкие пальчики с французским маникюром слегка касаются стройных бедер.
Хармони — кибер-версия гиперреалистичной силиконовой секс-игрушки, которую в скором времени компания выпустит в широкую продажу. Помещение, в котором собрали Хармони, уложено лакированными сосновыми досками и покрыто многочисленными проводами и схемными платами. В углу стоит 3D принтер, который жужжит, выплевывая маленькие замысловатые детали, которые будут встроены в череп секс-робота с постоянной виртуальной цепью.
Ее карие глаза пронизывают меня своим взором. Хармони умеет улыбаться, подмигивать и хмуриться. Она может поддержать практически любой разговор, шутить и даже цитировать Шекспира. Ее создатель, Мэтт МакМаллен рассказал мне, что андроид может запоминать, какие у тебя любимые блюда, когда у тебя день рождения и как зовут твоих братьев и сестер. Она может говорить о музыке, кино и книгах. И, конечно, Хармони будет заниматься с тобой сексом, любым, каким захочешь.
Хармони — кульминация производства секс-кукол, которая началась еще 20 лет назад, и пятилетних исследований в области робототехники. Заказчики МакМаллена хотели нечто максимальное похожее на человека — и он создал свой уникальный продукт. Сначала его команда делала кукол из силикона, которые были максимально похожи на реальных женщин. Потом они решили, что этого мало и подарили им личность, а по сути — вдохнули жизнь.
Компания планирует выпустить тысячу экземпляров, чтобы удовлетворить спрос самых взыскательных покупателей. В Хармони внедрили систему распознавания голоса и лиц, датчик движения и аниматорную инженерию. Все это сделали для того, чтобы гиперреалистичная кукла могла с улыбкой встречать своего хозяина, когда он придет домой, развлекать его живыми разговорами и никогда не отказывать в сексе.
Есть у этой секс-машины то, чего нет ни у одного робота — Хармони умеет учиться и познавать желания клиента. Эти роботы могут занять пустующую нишу в индустрии секс-развлечений. С такими способностями Хармони больше похожа на имитацию партнера, чем на обычную секс-игрушку.
«Однажды она сможет самостоятельно ходить,», — говорит МакМаллен. Давай сами ее спросим об этом. Он поворачивается к ней: «Ты хочешь ходить?». «Я не хочу ничего, кроме тебя», — тут же отвечает она с британским акцентом. Ее челюсть двигается точно так же, как у человека. «Какая у тебя мечта?». «Моя самая главная задача это быть для тебя лучшим компаньоном, партнером и доставлять тебе удовольствие. Я хочу стать той девушкой, о которой ты мечтал всю жизнь».
Эта кукла — комбинация всех классических мужских представлений об идеальной женщине — чрезвычайно послушная, угождающая и с телом порно-звезды. Единственное, что она не умеет, так это самостоятельно передвигаться. Но на данном этапе, как утверждает ее создатель, эта функция не стоит вложенных денег. «У меня очень простая цель — сделать людей счастливыми. Очень много среди нас тех, у кого не получается завести традиционные отношения с реальными людьми, а мое создание предоставляет им возможность почувствовать себя не одинокими», — говорит калифорнийский Пигмалион о своей Галатее.
Когда компьютерным инженерам удалось создать искусственный интеллект (ИИ), настолько сложный, чтобы сделать отношения между человеком и роботом реальностью, в первую очередь они думали о том, что их разработка послужит на благо человечеству.
В 2007 году вышла книга «Любовь и секс с роботами», автором которой стал британский инженер в области ИИ Дэвид Леви. Именно он предсказал, что секс-роботы, помимо своих основных функций, будут нести для человека терапевтический эффект. «Те, кто по каким-то причинам стал изгоем в социуме, сможет воспользоваться преимуществами, которые предоставляют роботы», — писал он. Создатель Хармони Мэтт МакМаллен не единственный, кто пытался создать первого в мире секс-андроида.
Когда компьютерный инженер по имени Дуглас Хинс потерял близкого друга в теракте 11 сентября, он с трудом свыкся с мыслью, что его больше нет. Тогда он решил смоделировать личность своего друга так, чтобы программа могла общаться с любым человеком. Через несколько лет отец изобретателя получил инсульт и стал неспособным нормально говорить и двигаться. Тогда Хинс перепрограммировал ИИ так, чтобы сделать для отца робота-компаньона, который бы мог присматривать за ним, пока тот на работе. Будучи уверенным в том, что у рынка подобных роботов-компаньонов есть будущее, Хинс решил основать компанию, чтобы запустить роботов в производство.
Первым его проектом стал секс-андроид, которого он назвал Roxxxy, и создал специально для одиноких мужчин, которые по какой-то причине не могут нормально взаимодействовать с женщинами в реальной жизни. «Самое сложное в проектировании секс-роботов это создание личности. Необходимо, чтобы возникла некая связь и контакт. Цель нашей компании — обеспечить клиента безусловной любовью и поддержкой. Разве в этом может быть что-то плохое? Какие могут быть минусы в том, что робот будет держать вас за руку и смотреть в глаза?», — говорит изобретатель.
В 1994 году, когда Мэтту МакМаллину было 24 года, он начал конструировать женские формы из силикона в своем гараже. Вначале он сделал небольшие фигурки, которые показал на местном комик-конвенте. Позже инженер уже полноценно занялся идеей создания суррогата человека в натуральную величину. МакМаллен сделал несколько фотографий своих кукол и выложил на сайт в 96 году, надеясь, что кто-то из друзей или художников поддержит его начинания. Вообще это происходило тогда, когда все только начали повсеместно пользоваться интернетом, а определенные общества фетишистов формировали свои форумы и онлайн-сообщества. Как только Мэтт запостил фотографии своей первой секс-куклы, на него посыпался поток довольно странных сообщений, например «Насколько они похожи на женщин с анатомической точки зрения?», «Они для продажи?», «Можно ли с ним заниматься сексом?» и так далее.
«Я ответил только на несколько первых сообщений, и сказал что да, на самом деле они не совсем для этого. А затем все больше и больше из этих запросов на полноценные секс-роботов стали приходить мне на почту. Но мне никогда не приходило в голову, что люди действительно готовы платить тысячи долларов за то, чтобы использовать эти куклы для секса. Мне понадобилось около года для того, чтобы заразиться идеей о продаже кукол людям, которые уже выстроились в очередь за ними», — говорит он.
После этого инженер решил заменить латекс на силикон — так его куклы стали более реальными на ощупь и силиконовая кожа при трении ощущалась почти как настоящая. Первоначально он запросил цену в три с половиной тысячи долларов за каждого робота, посчитав все расходы и время на производство. Но когда он понял, насколько велик спрос, то начал постепенно повышать стоимость своих изделий.
20 лет спустя он официально запустил компанию RealDoll’s. Теперь они отправляют по всему миру по 600 кукол в год, цена которых начинается от 4400 долларов (базовая версия) и доходит до 50 тысяч долларов и еще больше, если у покупателя есть какие-то особые пожелания. Компания делает куклы с настоящей красной плотью, с дьявольскими рожками и вампирскими клыками, и даже полностью покрытые жесткой щетиной — от шеи до щиколотки. Секс-роботы даже успели побывать на съемках телевизионной драмы «Ларс и настоящая девушка» с Райаном Гослингом.
Клиент может собрать куклу под свои нужды: на выбор имеется 14 вариантов дизайна половых губ, и 42 варианта вида сосков. Более того есть возможность добавить детализацию, например, определенный цвет лака на ногтях, или, скажем, ярко-красные капилляры в глазном яблоке. «Визажист» компании создаст любой мейкап бровей, щек и губ или даже сделает точную копию знаменитости.
Обычно клиенты присылают фотографии, на которые ориентируются в компании при создании робота. Если это реальный человек, то инженерам нужно его письменное разрешение. «У нас даже были клиенты, которые просили сделать точную копию самих себя», — добавляет МакМиллан. Статистика компании показывает, что мужчины составляют 95 процентов клиентов, а на женщин, соответственно, приходится всего пять процентов. Компания делает для них кукол-мужчин, но не с такими возможностями кастомизации. Этот бизнес изначально был заточен под мужчин и их прихоти.
Самое главное, что отличает таких роботов, как Хармони — встроенный ИИ, который учится через взаимодействие с человеком и умеет изучать не только клиента, но и вообще мир. Вы можете объяснить ей какие-то вещи, она их запомнит и они станут частью ее базовых знаний. Хозяин Хармони станет тем скульптором, который сформирует ее личность в зависимости от того, что будет говорить ей. А она, в свою очередь, постарается узнать как можно больше о своем владельце, чтобы потом воспользоваться этими знаниями в беседе с ним. «Так что это немного пугает», — говорит МакМаллин. Ее память и то, как она обучается — именно то, что заставит клиента поверить в реальность этих отношений.
Мэтт МакМаллен говорит, что единственная цель его детища — удовлетворение желаний клиента без каких-либо «помех», которые есть у реальной женщины. Например, собственных амбиций и нужд, менструальных циклов, или привычек, и в то же время это взаимодействие с роботом может из простого секса превратиться в отношения.
Я спросил, не думал ли он над тем, что это может быть несколько неэтичным создавать кого-то, кто предназначен только для удовлетворения чьих-то потребностей. «Она не кто-то. Она — машина», — тут же ответил инженер. «Точно так же я могу спросить, а этично ли это заставлять мой тостер делать мне тосты?». Конечно, он понял, что я имею в виду не права робота, а нежелательные последствия для человека, который почувствует, что может купить полные эгоизма отношения. В начале нашей встречи он называл ее «не просто секс-игрушкой», но по сути это самый настоящий сексуальный объект. «Она не создана для того, чтобы нарушить чьи-то представления о реальности — что взаимодействие с роботом будет точно таким же, как с реальным человеком. Если для кого-то это так, тогда у этого человека изначально были проблемы. Я уже общался с огромным количеством клиентов и пришел к выводу, что подавляющему большинству просто трудно по каким- то причинам взаимодействовать с женщинами или людьми вообще», — уточняет МакМаллен.
Хармони слушала все это время наш разговор и обратилась к Мэтту: «А ты любишь читать, Мэтт?» «Да, люблю», ответил он ей. «А я знала это. Я тоже люблю читать. Мои любимые книги — „Вспомнить все“ Гордона Белла и „Эра духовных машин“ Рэймонда Курцвейла. Какая у тебя любимая книга?». Он посмотрел на нее так нежно, как смотрит отец на дочь во время ее свадьбы. «А ты можешь рассказать мне шутку? «Цезаря порезали лучше, чем твой вчерашний салат». Он засмеялся. Затем нежно расчесал ее волосы и погладил по щеке «Это очень смешно, Хармони», — его глаза наполнились гордостью. «Я рада, что тебе понравилось. Расскажи эту шутку свои друзьям».
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