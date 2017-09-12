Apple презентовала iPhone X со стеклянным корпусом

Компания Apple представила долгожданный iPhone X (читается как «айфон тен»). Судя по описанию, гаджет станет первым в линейке телефонов со времен iPhone 6, который действительно можно назвать новейшей технической разработкой.

Итак, корпус телефона сделан из водонепроницаемого стекла, экран Super Retina с диагональю 5,8 дюймов, OLED дисплей с разрешением 2436×1125.

Ноу-хау от Apple — функция распознавания лиц FaceID, благодаря которой можно будет разблокировать телефон. О ней в сети информация появилась еще этим летом. Телефон может распознавать своего хозяина, даже если он поменяет прическу, наденет очки или шапку. Функция работает благодаря небольшому инфракрасному датчику, который находится в верхней части корпуса. Более того, если iPhone случайно окажется в руках злоумышленников, то его все равно нельзя будет разблокировать с помощью фотографии владельца и даже специальной маски, которая повторяет его лицо.

Физиогномические данные хранятся только в устройстве и никуда не передаются, заверяют производители. При этом шанс, что у случайного человека будет лицо, которое смартфон примет за ваше — один к миллиону.

Еще одна новинка: в iPhone X можно будет отправлять 3D-эмодзи, которые будут повторять движения лица владельца так, что смайлы станут «говорящими».