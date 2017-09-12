Apple официально презентовала iPhone 8 и iPhone 8 Plus
Стали известны официальные подробности внешнего вида и функционала новых iPhone 8 и 8 Plus. На проходящей в данный момент презентации в калифорнийском театре Стива Джобса глава Apple Тим Кук рассказал, что телефоны будут доступны в трех цветах: серебряном, темно-сером и золотистом.
«Самое стойкое стекло в смартфонах», — говорит Тим Кук. Новый экран поддерживает технологию, которая изменяет цвета на дисплее в зависимости от освещения в комнате. У гаджетов быстрее процессор, графика и автофокус камеры, а также имеется встроенное подавление шума на фото.
Новый айфон на 25 процентов громче «семерки», в него встроена технология A11 Bionic. Как и ожидалось, у iPhone 8 экран будет поменьше, с диагональю 4,7 дюйма, у iPhone 8 Plus диагональ составляет 5,5 дюйма. Оба водонепроницаемы, у обоих Retina HD дисплей. У iPhone 8 и 8 Plus также появился новый режим портретной съемки, который может самостоятельно делать качественные снимки благодаря анализу световых отражений. Причем освещение можно будет менять уже после съемки.
Также гаджет, по заявлениям Кука, можно будет использовать для режима дополненной реальности. Например, при наведении камеры на стол, можно будет увидеть новое игровое поле.
#iPhone8 #AppleEvent pic.twitter.com/U60pNIPzKI— Steve H. (@OnLeaks) 12 сентября 2017 г.
Что касается беспроводной зарядки, о которой так часто ходила информация в сети, то она представляет собой подставку в виде круга, на которую можно поставить смартфон и подзарядить его. При этом, из айфона не убрали порт для проводной зарядки.
Цены в США на iPhone 8 — 64 и 256 гигабайт — от 699 долларов. На iPhone 8 Plus — 64 и 256 гигабайт — от 799 долларов. В России смартфон будет продаваться уже с 22 сентября (предзаказы с 15-го), цена стартует от 56990 рублей.
В честь 10-летия выхода первого iPhone в Калифорнии представили самую долгожданную новинку — iPhone X.
О том, подтвердились ли многочисленные сливы информации о внешнем виде и функционале новых iPhone, можно узнать в нашем разборе.
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