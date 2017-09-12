Apple официально презентовала iPhone 8 и iPhone 8 Plus

Стали известны официальные подробности внешнего вида и функционала новых iPhone 8 и 8 Plus. На проходящей в данный момент презентации в калифорнийском театре Стива Джобса глава Apple Тим Кук рассказал, что телефоны будут доступны в трех цветах: серебряном, темно-сером и золотистом.

«Самое стойкое стекло в смартфонах», — говорит Тим Кук. Новый экран поддерживает технологию, которая изменяет цвета на дисплее в зависимости от освещения в комнате. У гаджетов быстрее процессор, графика и автофокус камеры, а также имеется встроенное подавление шума на фото.