Apple подтвердила дату презентации iPhone 8

Apple подтвердила планы провести ежегодную официальную презентацию новых продуктов 12 сентября в своем новом центре, в калифорнийском городе Купертино, сообщает The Verge. Как ожидается, Apple представит новую модель iPhone, а также обновления iPhone 7, Apple Watch, Apple TV и iOS.

Согласно заявлению компании, презентация пройдет в театре имени Стива Джобса в ее новой штаб-квартире, которая пока не завершена. Аудитория на 1000 мест расположена внутри круглой, огороженной стеклянными стенами структуры с тяжелой крышей из углеволокна, которая призвана напоминать подвешенный в воздухе MacBook Air.

Apple представит три модели iPhone, включая более дорогую новую модель, приуроченную к 10-й годовщине выпуска iPhone, и две обновленные модели iPhone 7, дебютировавшие в прошлом году. Кроме того, Apple, скорее всего, презентует новую Apple Watch, оснащенную сотовым чипом LTE, который имеет доступ к беспроводным сервисам. Также компания, вероятно, продемонстрирует новую версию устройства потокового вещания, совместимую с телевизорами с разрешением 4К.

По одной из версий, новый iPhone будет использовать технологию распознавания лиц для идентификации пользователей вместо технологии Touch ID, получит беспроводную зарядку, безрамочный экран и станет самым дорогим телефоном в истории бренда (от $1-1,1 тыс. в США и от 80-90 тыс. рублей в России).

Про объем памяти нового iPhone ходят разные слухи. По данным китайского издания Geekbar, базовая модель получит 64 ГБ памяти, а самая дорогая — 512 ГБ, это самый большой объем памяти в линейке смартфонов Apple. По другой версии, iPhone 8 выйдет со 128 и 256 ГБ памяти.

По данным Forbes, iPhone 8 будет иметь 5,8-дюймовый дисплей. Он будет немного больше iPhone 7, но заметно меньше iPhone 7 Plus. Смартфон будет иметь двойную заднюю камеру, которая будет расположена не так, как у его предшественника. Внешне гаджет будет похож на Samsung Galaxy S8, и большинство владельцев смогут «относительно легко» использовать его одной рукой.

По материалам «ДП»