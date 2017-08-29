Apple представит сразу три новых iPhone 12 сентября
Газета The Wall Street Journal сообщила дату релиза нового iPhone раньше, чем это сделала компания Apple. Презентация пройдёт во вторник, 12 сентября.
Корпорация Apple собирается использовать новый зал, названный в честь своего основателя Стива Джобса.
По данным источника газеты, на презентации покажут iPhone 8 с безрамочным экраном и стеклянным корпусом в новом дизайне, а также модели iPhone 7s и iPhone 7s Plus в дизайне, идентичном предыдущему поколению. Помимо этого, Apple может представить третье поколение Apple Watch и приставки Apple TV с поддержкой разрешения 4K.
По одной из версий, новый iPhone будет использовать технологию распознавания лиц для идентификации пользователей вместо технологии Touch ID, получит беспроводную зарядку, и станет самым дорогим телефоном в истории бренда (от $1-1,1 тыс. в США и от 80-90 тыс. рублей в России).
Ранее главу Apple Тима Кука заметили на одном из заводов корпорации с предполагаемым прототипом флагманского смартфона - пользователи сети предположили, что восьмой iPhone будет несколько длиннее предыдущего.
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