Глава Apple Тим Кук показал iPhone 8 в кармане брюк

Новый iPhone 8 разглядели в кармане брюк Тима Кука. Глава Apple опубликовал в Twitter фотографию, которая была сделана во время его визита на один из заводов корпорации в Цинциннати. На ней в кармане его брюк можно заметить какой-то большой смартфон и, с большой долей вероятности, iPhone.

Как отмечает The Verge, снимок не дает возможности узнать подробные характеристики нового устройства, но он слишком длинный, чтобы быть iPhone 7, и слишком узкий, чтобы быть iPhone 7 Plus. Из этого пользователи сделали вывод, что Тим Кук уже тестирует новую модель iPhone, презентация которой должна состояться только ближайшей осенью.