Глава Apple Тим Кук показал iPhone 8 в кармане брюк
Новый iPhone 8 разглядели в кармане брюк Тима Кука. Глава Apple опубликовал в Twitter фотографию, которая была сделана во время его визита на один из заводов корпорации в Цинциннати. На ней в кармане его брюк можно заметить какой-то большой смартфон и, с большой долей вероятности, iPhone.
Как отмечает The Verge, снимок не дает возможности узнать подробные характеристики нового устройства, но он слишком длинный, чтобы быть iPhone 7, и слишком узкий, чтобы быть iPhone 7 Plus. Из этого пользователи сделали вывод, что Тим Кук уже тестирует новую модель iPhone, презентация которой должна состояться только ближайшей осенью.
Thanks to the team at CTS in Cincinnati, manufacturers of best-in-class testing equipment for Apple. Enjoyed my visit this morning! pic.twitter.com/lFLW5caYxw— Tim Cook (@tim_cook) 24 августа 2017 г.
iPhone 8 представят на ежегодной презентации Apple осенью 2017 года. По данным издания Mac4Ever, юбилейный гаджет от Apple представят 12 сентября вместе с iPhone 7s и iPhone 7s Plus. По одной из версий, новый iPhone будет использовать технологию распознавания лиц для идентификации пользователей вместо технологии Touch ID, получит беспроводную зарядку, безрамочный экран и станет самым дорогим телефоном в истории бренда (от $1-1,1 тыс. в США и от 80-90 тыс. рублей в России).
Про объем памяти нового iPhone ходят разные слухи. По данным китайского издания Geekbar, базовая модель получит 64 ГБ памяти, а самая дорогая — 512 ГБ, это самый большой объем памяти в линейке смартфонов Apple. По другой версии, iPhone 8 выйдет со 128 и 256 ГБ памяти.
По данным Forbes, iPhone 8 будет иметь 5,8-дюймовый дисплей. Он будет немного больше iPhone 7, но заметно меньше iPhone 7 Plus. Смартфон будет иметь двойную заднюю камеру, которая будет расположена не так, как у его предшественника. Внешне гаджет будет похож на Samsung Galaxy S8, и большинство владельцев смогут «относительно легко» использовать его одной рукой.
По материалам «ДП»
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