Разработано приложение, которое предупреждает о самых затянутых моментах в кино

Приложение RunPee от американского разработчика Дэна Флорио предупреждает пользователя о самых затянутых моментах фильма, чтобы можно было успеть сбегать на кухню, покурить или сходить в уборную.

В нем доступны фильмы «Касабланка», «Крестный отец», «Звездные войны», «Нефть», «Эмоджи фильм», «Темная башня» и «Побег из Шоушенка» и многие другие. Перерывы в среднем длятся 3–5 минут.

Разработку уже оценили Стивен Фрай, Хью Джекман и Энн Хэтэуэй.