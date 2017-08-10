Разработано приложение, которое предупреждает о самых затянутых моментах в кино

Приложение RunPee от американского разработчика Дэна Флорио предупреждает пользователя о самых затянутых моментах фильма, чтобы можно было успеть сбегать на кухню, покурить или сходить в уборную. 

В нем доступны фильмы «Касабланка», «Крестный отец», «Звездные войны», «Нефть», «Эмоджи фильм», «Темная башня» и «Побег из Шоушенка» и многие другие. Перерывы в среднем длятся 3–5 минут.

Разработку уже оценили Стивен Фрай, Хью Джекман и Энн Хэтэуэй. 

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